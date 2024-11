La Caritas va a Scuola

Questa mattina Giovanni, Francesco ed Aurora, volontari della Caritas Vicariale San Marino, hanno incontrato gli studenti delle classi quarte della Scuola Secondaria Superiore: un’occasione per sensibilizzare, dialogare e formare. L’obiettivo primo, nel far conoscere agli studenti il lavoro di Caritas e le problematiche sociali legate alla povertà, all’emarginazione o al disagio familiare, è stato quello di aiutare i giovani a riflettere su valori quali la solidarietà, il volontariato e la responsabilità sociale. I volontari hanno portato le loro testimonianze, suscitando riflessioni profonde negli studenti, e hanno avanzato alcune proposte di partecipazione ad iniziative concrete in collaborazione con gli insegnanti. È stata un’esperienza formativa ed ispiratrice in grado di sensibilizzare i giovani alla costruzione di una società più giusta e inclusiva. Caritas San Marino ringrazia per la disponibilità e collaborazione il dirigente scolastico prof. Giacomo Esposito e i docenti Gabriele Raschi ed Erica Guidi.

