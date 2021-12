La Dante Alighieri presenta IDENTITA’ SAMMARINESE alla Ecc.ma Reggenza

Si tiene martedì 7 dicembre alle ore 12,45 nel corso di una Udienza a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio dei XII, la presentazione ufficiale alla Ecc.ma Reggenza del tredicesimo numero di “IDENTITÀ SAMMARINESE - Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura”, l’Annuario culturale dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri che conclude idealmente tutte le iniziative organizzate nel 2021 a San Marino dal Comitato per le celebrazioni del 700° anniversario della morte del Divino Poeta. Il volume si presenta quest’anno in una edizione speciale di 480 pagine con i contributi di 28 autori, è particolarmente ricco, ampio, con una costellazione di testi di grande respiro e coinvolgimento. Il Documento che apre il volume lega strettamente San Marino e la Divina Commedia. Anche la sezione Memoria, per l’occasione particolarmente notevole, non poteva che essere dedicata a Dante Alighieri: è infatti costituita da un buon numero di scritti dedicati al Sommo Poeta, alla Commedia ed alla poetica dantesca. Il volume si completa con la classica sezione dei Testi sammarinesi, caratterizzata da tanti elaborati che approfondiscono argomenti relativi alla storia della nostra Repubblica, alla memoria di illustri personalità, alla letteratura e alla narrativa, alla sanità e al diritto, all’economia e a temi sociali. Edito per la prima volta nel 2009 e nato da un’idea di alcuni membri del Consiglio Direttivo della Dante, allo scopo di offrire opportunità e strumenti per conoscere meglio alcuni aspetti che riguardano la nostra comunità e per riflettere sui valori della libertà e della democrazia, componenti essenziali della storia della nostra Repubblica, Identità Sammarinese continua ad essere una summa intellettuale di apporti di particolare rilievo, cui dedicare grande attenzione, tutti come sempre accomunati da quel sentimento di appartenenza alla cultura e alla vita del nostro Paese che costituisce uno dei cardini fondamentali della nostra identità. La Dante Alighieri invita la cittadinanza giovedì 9 dicembre alle ore 17,30 al Teatro Titano di Città: il nuovo volume di “IDENTITA’ SAMMARINESE” sarà illustrato ai soci, alla stampa e al pubblico nel corso di un incontro curato dal Dott. Sergio Barducci.

c.s. Associazione Sammarinese Dante Alighieri