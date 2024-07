La direzione PDCS ha definito la squadra di governo

La Direzione del PDCS si è riunita oggi pomeriggio, lunedì 5 luglio, per valutare l’esito delle consultazioni, definire la squadra di governo e prendere visione della bozza di Programma di Governo elaborata dal gruppo di lavoro formato dalla delegazioni dei partiti di Maggioranza, per rispondere prontamente al mandato che sarà conferito da parte dei Capitani Reggenti, dopo il giuramento dei membri del Consiglio Grande e Generale per la XXXI Legislatura.

Dopo l’illustrazione della sintesi elaborata dai membri incaricati ad ascoltare le indicazioni dei 40 membri della Direzione e del Gruppo Consiliare, svolta dal Segretario Politico, la Direzione ha convenuto di indicare quali Segretari di Stato, nelle deleghe affidate al Partito Democratico Cristiano Sammarinese da parte della Maggioranza i seguenti esponenti:



Luca Beccari – Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Marco Gatti – Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Mariella Mularoni – Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

Teodoro Lonfernini – Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Stefano Canti – Segreteria di Stato per la Giustizia

Rispetto all’attribuzione delle deleghe secondarie, la Direzione ha preso atto della mediazione svolta dalla delegazione cui era stato dato mandato, e ha condiviso l’attribuzione delle stesse alle Segreterie di Stato competenti.

La Direzione ha colto con favore l’esposizione della bozza del Programma di Governo per la XXXI Legislatura, confermandone sostanzialmente i contenuti e dando mandato per il passaggio in Consiglio Centrale, previsto per lunedì prossimo 8 luglio, per l’approvazione definitiva dello stesso.

Infine, la Direzione ha espresso le proprie felicitazioni ai propri membri designati per gli incarichi di Governo per questa XXXI Legislatura e ha formulato loro i migliori auspici per un proficuo svolgimento del mandato.



Comunicato stampa

PDCS