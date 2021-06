La Fondazione Silvana Arbia premia i ragazzi della scuola media di San Marino

Presso Villa Manzoni , sabato 26 giugno, si è tenuta la premiazione del Concorso “Insieme contro i bambini soldato” organizzato dalla Fondazione Silvana Arbia e con la partecipazione degli studenti della Scuola Media di San Marino al quale era rivolto. Il principale obiettivo del Concorso è stato sensibilizzare e continuare a sostenere il suo impegno di offrire un sostegno ai bambini ed ai ragazzi che nel mondo vivono in condizioni di povertà, di analfabetismo e di abbandono., Quest’anno l’Associazione, attraverso il Concorso, ha voluto puntare la lente sul preoccupante fenomeno dei bambini-soldato. Si tratta di una crudele realtà, che dilaga soprattutto in alcuni stati dell’Africa come la Repubblica Popolare del Congo. Migliaia di piccoli innocenti vengono allontanati dalle stesse famiglie d’origine, arruolati come soldati in prima linea, o sono oggetto di abusi d’ogni sorta da parte di persone senza scrupoli. Con il Concorso Letterario si vuole pertanto denunciare tale cruda realtà affinché al più presto si possa ‘restituire’ ai bambini africani la dignità della vita che è stata loro tolta. Gli adolescenti che hanno partecipato al Concorso hanno percepito che operare nel sociale può assumere tanti significati, dalle grandi esperienze di volontariato ai piccoli gesti del quotidiano e scrivere un racconto, una lettera, un pensiero o realizzare un disegno sul tema e condividerlo può sensibilizzare e fare la differenza. Don Feliciano , un religioso della diocesi di Kole in Congo, che sta realizzando il progetto di una scuola a Kukundo con l'aiuto di San Marino, durante la cerimonia ha parlato ai ragazzi ed ha narrato la difficile realtà in cui vive. Ha spronato i giovani alla condivisione e all’accoglienza ricordando come la cultura, la preparazione, l’impegno nella scuola e nella vita siano la vera medicina del mondo. Ha fatto appello alla Fondazione e a tutti presenti nel rinnovare la sua richiesta di aiuto. La Fondazione Silvana Arbia, rivolge un sentito ringraziamento a tutte le autrici, gli autori, gli insegnanti e a coloro che, con passione, cultura e impegno, hanno contribuito all’ottima riuscita di questa I° edizione del premio e alla cerimonia tenutasi presso Villa Manzoni grazie a Banca di San Marino.

Questi i premiati delle due sezioni in gara

Sezione LETTERARIA

1° CLASSIFICATO VERONICA RENZI

2° “” “” LEONARDO PIANO

3° “” “” MATTEO MARTINI

Sezione FIGURATIVA

1° CLASSIFICATO STELLA TASSO PISTARELLI

2° “” “” LUDOVICA MANCINI

3° “” “” MADDALENA RAGGINI e SOFIA MUSCIONI