La Francia a San Marino

Il 30 settembre, il Console Generale di Francia, competente per la Repubblica di San Marino, la Toscana e le Marche e Direttore dell’Institut français a Firenze, Guillaume Rousson, è stato ricevuto assieme al Delegato dell’Ambasciata francese alla Cooperazione per il francese Baptiste Chauveau dal Segretario di Stato all’Istruzione e alla Cultura Teodoro Lonfernini. All’incontro organizzato dall’Alliance Française di San Marino erano presenti la presidente Nadia Valentini, la presidente onoraria Michèle François, i rappresentanti del Dipartimento Istruzione e Affari esteri, i vice-presidi delle scuole medie e superiori come pure i rappresentanti dell’Alliance Française di Rimini. Un momento di riflessione sulla cooperazione educativa e culturale tra Francia e San Marino durante il quale sono stati affrontati argomenti quali il sostegno all'insegnamento della lingua e della cultura francese, la formazione dei docenti di lingua francese, le mobilità con la Francia e la promozione delle certificazioni in lingua francese. Il Console Rousson si è rallegrato della posizione del francese a San Marino, soprattutto grazie al suo insegnamento alle medie e superiori e alla presenza sul territorio dell’Alliance Française San Marino, partner naturale dell’Institut français nonché promotore continuo della lingua e della cultura francese. Come già discusso lo scorso febbraio 2024 con l’Ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens, anche il Console ha riaffermato la piena disponibilità dell’Institut français alla collaborazione con San Marino per effettuare un gemellaggio con un liceo francese con lo scopo di organizzare progetti educativi e favorire la mobilità di insegnanti e studenti. A questo proposito il Delegato alla cooperazione per il francese Chauveau ha sottolineato l’importanza non solo di “accompagnare” l’insegnamento del francese, favorire i percorsi di certificazioni ufficiali in lingua francese, promuovere la formazione degli insegnanti e la mobilità ma anche di accogliere a San Marino assistenti di lingua e professori francesi di FLE (Français Langue Etrangère) in formazione. Il Console ha poi evocato la questione dello sviluppo dell’insegnamento professionale, anche grazie allo studio della lingua francese, una tematica prioritaria nella cooperazione educativa tra Francia e Italia, legati da forti legami, e concretizzatasi con la firma del trattato del Quirinale. E’ opportuno ricordare che anche San Marino ha siglato un memorandum d’intesa con l’Italia nel maggio 2024 (relativo tra l’altro a formazione docenti, scambi di buone pratiche, ITS italo-sammarinese...). Il fatto che i 3 paesi risultino coinvolti nello sviluppo delle filiere professionali rappresenta per San Marino un’opportunità da sfruttare anche con la Francia. Il Console Rousson, nel ringraziare il Segretario di Stato Lonfernini per questi scambi fruttuosi, si augura di rafforzare le azioni di cooperazione già esistenti tra l’Ambasciata di Francia in Italia, l’Alliance Française di San Marino e la stessa Repubblica e di poter in un futuro non lontano sottoscrivere un memorandum per una collaborazione in ambito educativo ancora più proficua, voluta da entrambe le parti.

cs Alliance Francaise