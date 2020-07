"La Mélodie" questa sera al Parco Laiala di Serravalle

La mélodie questa sera martedì 14 luglio inizio ore 21,15 (esterno Casa Parrocchiale Parco Lailala di Serravalle RSM – ingresso libero “Uno dei quei film che fanno bene all’anima, dove la semplicità è un valore aggiunto e, diciamolo pure, indispensabile.” Dalle ore 19,30 possibilità di cenare SERVIZIO BAR / STREET FOOD Trama del film La melodie diretto da Rachid Hami, con Kad Merad e Samir Guesmi. A contatto con l'entusiasmo di uno studente, un violinista disilluso ritrova la gioia della musica. Le ambientazioni, i personaggi, il tessuto multiculturale e sociale esplorato dalla relazione tra gli studenti e gli insegnanti si fa così carico di sentimento e ci conduce verso un finale che restituisce a protagonisti e spettatori speranza e profonda emozione. Pellicola all’interno di VISIONI D’ESTATE 2020 - story & family dal 13 al 24 luglio 2020 (escluso serata del 18 luglio). L’iniziativa è promossa da Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con AC Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio di Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giunta di Castello di Serravalle. Questo vuol essere il nostro contributo alla ripartenza. Il tutto si svolgerà seguendo semplici norme di comportamento nell’accortezza di rispettare le disposizioni in vigore.