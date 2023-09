Le associazioni “Uno di Noi”, “Accoglienza della Vita” e “Amici di Padre Marcellino”, sono liete di annunciare che sabato 9 settembre si svolgerà nel Centro Storico di San Marino la prima edizione del Cammino per la Vita. L’invito è rivolto a tutti coloro che, giovani, famiglie, pensionati, sostengono il valore assoluto della vita umana, fin dal suo concepimento: il ritrovo è alle ore 16.00 al campo Bruno Reffi per poi proseguire fino a Palazzo Pubblico dove faremo una breve sosta. È un piccolo segno, una semplice passeggiata tra amici che, in concomitanza con l’anniversario della Legge n.127/2022, cercano però di richiamare l’attenzione del popolo di San Marino e delle sue Istituzioni sulla necessità di difendere e tutelare la vita umana in ogni sua fase, anche quando più fragile o indifesa, facendosi comunità accogliente. Nell’occasione vi sarà quindi modo di aderire all’Istanza d’Arengo, di prossima presentazione, per l’istallazione di una Culla per la Vita anche in territorio sammarinese, proseguendo la raccolta firme avviata a luglio durante la Festa pro-vita al Parco Laiala. Al rientro è prevista una merenda insieme, con possibilità di lasciare un’offerta. Confidiamo che l’iniziativa possa diventare, a partire da questa prima edizione, un immancabile appuntamento annuale. La vita è un cammino.... In cammino per la Vita!

c.s.

ASSOCIAZIONE UNO DI NOI

ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA DELLA VITA

ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE MARCELLINO