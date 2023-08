La prima volta del "Pullman Azzurro" sul Titano

E' con grande soddisfazione ed entusiasmo che annunciamo l'arrivo per la prima volta a San Marino del "Pullman Azzurro", l'innovativa aula multimediale itinerante della Polizia di Stato italiana. Questa proposta, inserita nel programma di “Tuttavia…che Spettacolo!”, mira a promuovere l'importanza della sicurezza stradale e a educare i giovani su comportamenti responsabili e consapevoli mentre sono alla guida. Con lo scopo di rendere il processo educativo memorabile e interattivo, il pullman è attrezzato con avanzate tecnologie, schermi e simulatori di guida che catturano l'attenzione di grandi e piccini. Dall'importanza dell'uso delle cinture di sicurezza alla comprensione dei segnali stradali, dalle conseguenze dell'uso del telefono cellulare mentre si guida, sino all'assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti il pullman copre una gamma completa di temi. I visitatori potranno anche testare in prima persona i propri riflessi all’interno di un percorso che riproduce gli effetti della guida in condizioni psicofisiche alterate. La notizia della conferma dell’arrivo a San Marino del Pullman Azzurro è appena giunta. L'Organizzazione scrivente desidera da subito ringraziare il Ministero italiano per aver concesso l'autorizzazione ad essere presente al nostro Evento, perché oltre a permetterci di avere quest’opportunità di grande valore educativo, per noi si tratta anche di una presenza il cui significato è strettamente legato alla persona a cui questa manifestazione è dedicata. Dopo gli adempimenti di competenza tra i due Stati per il trasferimento in territorio sammarinese, il Pullman Azzurro arriverà venerdì 1 settembre (gli orari e le date delle sessioni per partecipare sono indicate sulla pagina internet all'indirizzo www.attiva-mente.info). Promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare i giovani su questioni cruciali che riguardano la guida responsabile, è un argomento strettamente attuale, purtroppo, anche per la realtà sammarinese e creare una cultura della sicurezza è uno sforzo fondamentale che deve impegnare tutti. In tal senso invitiamo i media, le istituzioni scolastiche e le famiglie a partecipare attivamente a questa straordinaria iniziativa, che contiamo di realizzare al meglio con la preziosa collaborazione delle Forze dell’Ordine di San Marino. Vi aspettiamo numerosi!

Cs - Mototerapia San Marino