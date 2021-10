La Repubblica di San Marino partecipa a TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021

Al via mercoledì 13 ottobre alla Fiera di Rimini la tre giorni di TTG Travel Experience, l’evento fieristico b2b che si riconferma punto d’incontro strategico fra le imprese del settore e le aziende di intermediazione del prodotto turistico più qualificate a livello mondiale. La manifestazione partirà ufficialmente con l’Opening Event a cui parteciperanno il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini e il Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli. L’Ufficio del Turismo sarà presente all’interno del Padiglione C5 - Stand 079-082 per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico. All’interno dell’area Repubblica di San Marino saranno presenti gli operatori sammarinesi Ace Tour, GHSM Group, Mondo Immagine, Numerouno, Prima Tour, San Marino Destination, San Marino Experience, San Marino International, San Marino Outlet Experience, San Marino Viaggi e Vacanze, The One Viaggi. TTG Travel Experience sarà l’occasione per presentare le ultime novità sui prodotti turistici di eccellenza per la Repubblica di San Marino, tra cui la vacanza attiva e le esperienze acquistabili online dal sito www.visitsanmarino.com.

c.s. Ufficio del Turismo