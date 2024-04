La Settima Arte Cinema e Industria: sabato al Galli i biglietti gratuiti per le premiazioni

Ancora pochi giorni all’inizio della VI edizione de La Settima Arte Cinema e Industria che dal 2 al 5 maggio porterà a Rimini un ricco programma di eventi gratuiti con proiezioni, anteprime, convegni, masterclass, presentazioni di libri, premiazioni. SABATO 27 APRILE, al Teatro Galli di Rimini, dalle ore 10 fino ad esaurimento posti e non oltre le ore 17, si terrà la consegna dei biglietti gratuiti per partecipare alla cerimonia del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria che si svolgerà il 4 maggio al teatro Galli. Gli spettatori potranno ritirare massimo due biglietti a persona. La cerimonia di premiazione porterà il cinema a teatro con i grandi nomi protagonisti dell’industria della settima arte. Sul palco saliranno il presidente di giuria Pupi Avati e tutti i premiati: Carlo Verdone Premio Cinema e Industria ad honorem, Giampaolo Letta MEDUSA FILM (Premio alla Produzione), Andrea Romeo I WONDER PICTURES (Premio alla Distribuzione), Laura Muccino (Premio ai Casting Director), Marco Spoletini (Premio al Montaggio). Nella cerimonia al Galli sarà consegnato anche il Premio Valpharma per il Cinema alla regista Laura Samani. Presenterà la giornalista Paola Saluzzi. Il programma completo con tutti gli eventi www.lasettimarte.it