La Sezione IPA di San Marino partecipa al 64° Congresso Mondiale

Sono in pieno svolgimento a Dubrovnik - Croazia i lavori della 64° Conferenza Mondiale dell’Associazione Internazionale di Polizia (IPA), alla quale partecipa anche il Presidente della Sezione sammarinese Renè Rosti. Con 65 Sezioni nazionali attualmente attive e 2 provvisoriamente affiliate, sparse in ogni continente, l’IPA è l’Organizzazione non governativa più grande al mondo. Sin dal 1950, anno della sua fondazione in Inghilterra, l’IPA si propone di diffondere i contenuti della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani. Pace e Democrazia dunque sono i principi fondamentali intorno ai quali ruotano le numerose attività che l’IPA promuove e realizza in tutto il mondo a livello sociale, culturale e sportivo. Non solo, attraverso il Centro Studi e di Formazione di Gimborn in Germania, l’IPA organizza numerosi seminari di carattere prettamente professionale su varie tematiche inerenti le attività di polizia. “Servo per Amikeco” (in esperanto Servire attraverso l’Amicizia) è il motto dell’IPA. L’Amicizia è il valore che contraddistingue da sempre le attività dell’Organizzazione, e al quale fanno continuamente riferimento le varie Sezioni nel relazionarsi tra loro e scambiare esperienze di vario genere. Dopo la Cerimonia di apertura, iniziata con una sfilata di tutti i partecipanti all’interno delle mura della città vecchia di Dubrovnik, è poi continuata presso il Teatro Marin Drzic, con i Saluti delle Autorità locali. Successivamente i lavori sono iniziati con l’intervento del Presidente Internazionale Pierre Martin Moulin, che ha illustrato i risultati conseguiti durante l’ultimo anno e negli anni dei suoi mandati nonché gli obbiettivi futuri. Gli oltre 150 partecipanti, tra Delegati ed Osservatori, stanno discutendo i resoconti delle varie Commissioni dell’Organizzazione. I lavori proseguiranno con l’esame delle varie Mozioni presentate, con gli approfondimenti delle varie Commissioni e dopo l’approvazione del Documento finale, si terranno, quest’anno, con grande importanza, le elezioni per il nuovo Direttivo Internazionale dell’I.P.A., e la Conferenza si chiuderà sabato 12 Ottobre. Il prossimo Congresso Mondiale si terrà a Lloret de Mar - Spagna dal 14 al 18 ottobre 2020.