La solidarietà del Congresso CDLS alla CGIL

“Voglio prima di tutto esprimere a nome mio e di tutta la Confederazione Democratica la massima solidarietà e vicinanza alla CGIL per l’inaudita e vile aggressione fascista di sabato, che ci riporta agli anni più bui della storia italiana. Faccio mie le parole che i tre segretari confederali hanno pronunciato convocando una manifestazione nazionale per il 16 ottobre a Roma: l’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia.

Sono certo che questo clima di odio e intimidazione non avrà il sopravvento, che il movimento sindacale, la società civile, le istituzioni ancora una volta sapranno reagire pacificamente e con grande compattezza per affermare i valori della democrazia e della Costituzione nata dalla Resistenza e dalla Liberazione dal nazifascismo”.









Comunicato stampa

Gianluca Montanari, segretario CDLS