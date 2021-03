La trasformista portoghese Solange in diretta streaming a San Marino

La giovanissima e talentuosa trasformista e cantante portoghese Solange Kardinaly sarebbe dovuta essere in anteprima nazionale assoluta al Festival della magia di San Marino già dal marzo scorso se non ci avesse messo lo zampino il covid. Proprio in questi giorni è stata insignita a Badalona in Catalogna del prestigioso premio "Lì Chang" un riconoscimento molto ambito nell'ambito della magia. Solange si racconterà nel corso della diretta streaming " speciale Festival internazionale della Magia" venerdì 5 marzo alle ore 21,00 visibile sulla pagina Facebook e canale YouTube del Festival. Solange già confermata per la prossima edizione che si terrà in data ancora da definirsi, non solo ci racconterà come ha cominciato a fare magia a 7 anni ma ci darà anche qualche anticipo delle sue straordinarie doti artistiche. Conduttrice della serata la 19enne Gaia Elisa Rossi di Torino grandissimo talento italiano già campionessa nazionale di magia e ospite in un'edizione passata del festival. La regia è curata da Rudi Miserocchi da Forlì e aiuto regia Giacomo Seri da Ancona . Sicuramente una serata diversa e originale adatta a grandi e bambini che mette in risalto il grande talento femminile. Vi consigliamo di non perdervelo perché siamo sicuri che ne rimarrete affascinanti!! Per ricevere il link potete inviare un messaggio WhatsApp al numero: +39/3441848845