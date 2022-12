Le più attuali tecniche ecosostenibili in ambito edilizio e i parchi eolici offshore nel prossimo seminario dell’Università di San Marino

Un’innovativa miscela ecocompatibile sviluppata per le strutture portanti in ambito edilizio e i parchi eolici offshore, collocati in mare e lontano dalle coste, saranno i principali temi affrontati durante il prossimo seminario organizzato dai corsi di laurea in Ingegneria Civile dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Chiamando in cattedra accademici provenienti da realtà come l’Università di Bologna e l’Haute Ecole d’Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaud, in Svizzera, l’iniziativa offrirà a studenti, professionisti e non solo un’occasione di scoperta e aggiornamento insieme a figure di prestigio. In programma dalle ore 9 di giovedì 15 dicembre nella sede universitaria del World Trade Center di Dogana, al terzo piano della torre B, il seminario affronterà nel dettaglio le dinamiche economiche e progettuali dei parchi eolici sostenibili nell’ottica di una diffusione su larga scala: a intervenire sull’argomento sarà Nicholas Fantuzzi, docente dell’Ateneo bolognese. Dopo di lui, la parola a Marco Viviani della Haute Ecole d’Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaud: il docente di Tecnica delle Costruzioni Sostenibili offrirà un approfondimento sulla shot- earth, una particolare miscela di materiali nella quale sono mescolati terre e sabbie di recupero: riducendo il contenuto di acqua e cemento, si propone come una formula amica dell’ambiente garantendo le caratteristiche richieste dalla moderna industria delle costruzioni civili. Il seminario, gratuito e aperto al pubblico, vedrà la partecipazione del direttore dei corsi di laurea in Ingegneria Civile dell’Ateneo sammarinese, Angelo Marcello Tarantino, insieme ai docenti Andrea Grilli e Michele Bacciocchi. L’iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, si svolgerà in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e Architetti del Titano, il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Rimini, il Collegio dei Geometri di San Marino e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. Rientra nell’attività divulgativa del progetto “Riutilizzo dei materiali da demolizione e delle terre da scavo per l’economia circolare delle opere di costruzione e manutenzione delle infrastrutture viarie: sviluppo e proposte di applicabilità nella Repubblica di San Marino”.