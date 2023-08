Libera: "All’ISS tanti annunci pochi fatti, vogliamo vederci chiaro"

Il Gruppo Consigliare di Libera

Considerata la risposta all’interpellanza dell’11 Agosto 2023 da parte della Segreteria per la Sanità e la Sicurezza sociale;

Considerata l’importanza di dare risposte in particolare sulla medicina di base e lo snellimento delle liste di attesa

Interpella il Governo per conoscere:

- quali siano le risultanze delle trasferte del dott. Bevere pari a n.1022,80 ore, chiedendo se vi e’ stato un resoconto scritto per ogni incontro istituzionale svolto dal Direttore Generale;

- Quali risultati concreti abbiano portato tali trasferte, poiché non risultano risolti nessuno dei principali problemi sul tavolo ( pensioni cumulabili per esempio), accesso dei sammarinesi ai corsi di laurea in medicina (non solo corsi di specializzazione);

- Se è intenzione del Governo confermare la fiducia al Dottor Bevere, visto che le scelte politiche del nuovo Segretario alla Sanità Mularoni paiono vadano in contrasto con le proposte e scelte dello stesso Bevere;

- Se è vero che nella iniziale proposta di istituzione della COT presentata, la stessa COT era prevista di tipo amministrativo e non infermieristico e se è stato il Direttore Generale a modificarne l'impianto;

- Quali sono i tempi per la chiusura della Cot e quali saranno le azioni che verranno intraprese per la gestione della medicina territoriale;

- Di poter visionare la proposta di piano per il recupero delle liste di attesa e di poter avere una road map operativa per risolvere tale problematica;

- Se corrisponde al vero che sia stato assegnato l’incarico per la messa in campo del progetto legato alla telemedicina alla stessa società che ha venduto all’Iss il robot chirurgico;

- Se non si ritiene più funzionale per la nostra realtà valorizzare al meglio il rapporto personale, fiduciario, umano, piuttosto che investire nella telemedicina che comunque già oggi in alcuni ambiti viene utilizzata dall’Iss (teleneuroradiologia per esempio o la telecardiologia).

c.s. Gruppo Consiliare di LIBERA