Libera. Caos bollette: vogliamo chiarimenti sulla lettura dei contatori

Alla luce di quanto è emerso nei giorni scorsi con i disagi per la cittadinanza relativi all’anno fatturazione delle bollette del gas per dicembre 2022 e gennaio 2023; Alla luce della confusione che il sovrapporsi di notizie, decisioni e contro decisioni ha generato nella popolazione sammarinese; Considerato che le bollette emesse per i consumi di dicembre 2022 e di gennaio 2023 sono state annullate e verranno rimesse con nuove modalità di calcolo e di calendarizzazione nel mese di maggio; Considerato che le fatture per il servizio di fornitura del gas naturale, di cui sopra, sono state calcolate con calcolo dei consumi presunti; Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AASS n.208 del 20 Luglio 2022 con la quale si autorizzava l'avvio di una trattativa privata con Poste San Marino S.p.A. per il servizio di lettura contatori per l'importo massimo di euro 300.000,00; Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AASS n.283 del 5 Ottobre 2022 nella quale si aggiudicava “Il Servizio di Lettura Contatori alla Società Poste San Marino S.p.a. ed autorizza la spesa di € 291.006,00= al netto del ribasso percentuale del 3% e comprensivo degli Oneri per la Sicurezza.”

Si interpella il Governo per chiedere:

-se corrisponde al vero che vi siano stati degli errori nella lettura dei contatori nei periodi di dicembre-gennaio citati in premessa;

-se sí per quali ragioni; -se corrisponde al vero che vi sia stata una lettura di soli 9000 contatori attraverso il rilevamento di dati risultati in seguito inutilizzabili ai fini della relativa fatturazione ai clienti; -per quale ragione e’ stata assegnata la competenza per la lettura dei contatori a Poste Spa e modificata quindi la precedente modalità di gestione del servizio;

-come veniva gestito il servizio di lettura contatori prima delle delibere del Cda Aass citate in premessa; -se corrisponde al vero sia stata modificata la gestione tecnica, operativa della lettura dei contatori anche attraverso un nuovo software di gestione del servizio;

-se sí, per quale ragione e’ stata effettuata questa scelta e di chi è la responsabilità di tale decisione; -se vi sono stati nuovi assunti all’interno dell’organico di Poste spa specificatamente per la mansione relativa alla lettura dei contatori, se sí di quante persone e chi si occupa del servizio;

-se rispetteranno i tempi annunciati dal Direttore Aass e dal Segretario Lonfernini rispetto alla nuova fatturazione e se le letture saranno effettive o presunte.

Gruppo Consigliare Libera