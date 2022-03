Matteo Ciacci si dimette da Segretario di Libera

Mi sono preso qualche giorno prima di intervenire pubblicamente. Come è facile immaginare sto vivendo momenti non semplici, carichi di emozioni e naturalmente di riflessioni. Chiaramente non voglio parlare di fatti che non riguardano solo il sottoscritto e per una questione di tatto e riservatezza non voglio quindi entrare nello specifico degli accadimenti. Spesso nel mondo politico ci si riempie la bocca di vocaboli come “valori”, “responsabilità”, “morale”, io penso invece di aver sempre dimostrato di assumermi le mie responsabilità, di essere conseguente, coerente ed onesto intellettualmente, mettendo in secondo piano ambizioni personali o politiche. Per questo ho deciso di dimettermi da Segretario politico di Libera, rimettendo il mio mandato agli organismi. Questo per tutelare il mio partito ma soprattutto i protagonisti e le famiglie di una vicenda personale della quale sono state scritte, dette cose non corrette e che non meritano di essere strumentalizzate. Proseguirò comunque il mio impegno politico con la serietà e la passione di sempre.

c.s. Matteo Ciacci