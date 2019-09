Messaggio del Segretario Podeschi in occasione del nuovo anno scolastico

In questo primo giorno di scuola desidero innanzi tutto rivolgere un saluto ed un ringraziamento a tutti coloro che si dedicano, con compiti diversi, all’istruzione e all’educazione dei nostri giovani: gli insegnanti, i dirigenti scolastici, il personale non docente ed amministrativo.

È grazie al loro impegno quotidiano che possiamo garantire agli alunni e agli studenti occasioni preziose di crescita umana e di apprendimento.

Un saluto particolare va, inoltre, ai veri protagonisti della scuola: gli alunni e gli studenti che continuano il loro percorso di studi e coloro che, invece, fanno il loro ingresso nel nido e nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare, nella scuola media ed in quella secondaria superiore. Il mio augurio più sincero è che ciascuno di loro, non uno di meno, possa trovare un ambiente accogliente, ricco di stimoli e di significative relazioni umane, in cui possa sviluppare al massimo le proprie potenzialità e maturare le competenze necessarie per realizzare le sue aspirazioni più profonde.

Per conseguire tali traguardi è necessaria una forte alleanza educativa tra scuola e famiglia: una collaborazione costante, rispettosa dei diversi ruoli e che abbia come obiettivo condiviso il bene dei ragazzi.

Quello che sta per iniziare sarà un anno in cui prenderanno avvio o proseguiranno significative innovazioni: la sperimentazione delle indicazioni per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e delle competenze digitali, il progetto di plurilinguismo, l’introduzione dell’insegnamento di “Etica, cultura e società”.

In quest’anno scolastico giungerà anche a termine il lavoro iniziato da tempo per la costruzione di un curricolo, coerente, organico e progressivo, specifico per la scuola sammarinese, dal nido per l’infanzia al biennio della scuola secondaria superiore.

La sostenibilità ambientale è un elemento da tenere in sempre più forte considerazione in termini curriculari e per le scelte concrete nel sistema scolastico nazionale considerando l’attenzione crescente dei giovani.

Un anno, quindi, denso di impegni e di novità, perché la nostra scuola possa continuare ad offrire risposte efficaci ai bisogni educativi sempre nuovi delle nuove generazioni.

Buon anno scolastico a tutti!



Comunicato stampa

Segretario di Stato all'Istruzione Marco Podeschi