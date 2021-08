Nasce l'associazione Rinascita Culturale

La nostra associazione si chiama Rinascita Culturale perché nella mente e nel cuore dei nostri aderenti vi è quel forte sentimento di solidarietà che si è risvegliata durante la pandemia e secondo noi non si dovrebbe mai spegnere.

Il covid ci ha insegnato che nulla è scontato e che da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di crescere culturalmente per noi stessi e per tutto il paese. Per questo le nostre idee sono tutti progetti di persone che vogliono investire culturalmente e socialmente nella nostra Repubblica, dando la possibilità a chiunque di vedere sviluppate le proprie iniziative, quali corsi di formazioni e eventi ludici collegati al sociale.

Siamo subito passati dalle idee alla concretezza cercando nel nel nostro piccolo di dare una mano a chi è meno fortunato di noi.

Infatti, attraverso l’evento Symbol Reunion siamo riusciti a raccogliere più di un migliaio di euro per l’Associazione Oncologica Sammarinese il cui importo verrà totalmente utilizzato per il proseguimento del servizio infermieristico e psicologico domiciliare, erogato gratuitamente dall’AOS a tutti coloro che attraversando un periodo difficile della Loro vita, lottano contro una malattia oncologica. Per questo evento ringraziamo in particolare modo la famiglia Ercolani per aver voluto collegare l’evento al sociale, e il Time Off, il Sushi Rainbow, la Galleria e la Carretta che hanno contribuito ai fondi della beneficienza.

Oggi, l’Associazione è composta da una quindicina di persone, principalmente di età compresa dai 20 ai 30 anni che vogliono rendere concreto il loro impegno al servizio del prossimo.

Il nostro step successivo è quello di partecipare al San Marino Comix, attraverso un’iniziativa chiamata ““il caffè della cultura”. Il caffè sarà a offerta libera ed avrà lo scopo di finanziare i progetti socioculturali che abbiamo in programma per questo inverno, come spettacoli di teatro collegati alla storia e tanto altro.



C.s. Associazione Rinascita Culturale