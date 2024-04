Sotto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città, l’Istituto Musicale Sammarinese propone alla cittadinanza l’evento “Porte aperte alla Musica”, l’Open Day dell’Istituto Musicale Sammarinese che avrà luogo presso la sede dell’IMS sita in via N. Bonaparte, 4 - San Marino Città. Dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00, i docenti dell’Istituto accoglieranno bambini, ragazzi e famiglie e li accompagneranno alla scoperta dei corsi e delle attività promosse dall’Istituto Musicale Sammarinese, venendo così incontro alla crescente esigenza “di far musica”, così diffusa nella popolazione. Liberamente si potrà visitare la Sede, all’interno della quale saranno dislocati i docenti e tutti potranno provare direttamente gli strumenti musicali ed avere informazioni su quello che rappresenta l’offerta formativa proposta dall’Istituto Musicale Sammarinese. Nel corso della giornata, saranno proposte anche alcune performance musicali in cui gli allievi che già frequentano la scuola si esibiranno in brevi spettacoli aperti al pubblico che vorrà presenziare alla manifestazione.

Programma Piccoli spettacoli Musicagiocando Aula di Musicagiocando tutto il pomeriggio Ensemble di chitarre Palestra dalle 15:40 alle 16:10 Ensemble di violini + Quartetto Palestra dalle 16:20 alle 16:50 Ensemble di fiati Palestra dalle 17:00 alle 17:30 Pianoforte Palestra dalle 17:40 alle 18:10 Ensemble di chitarre piccoli Palestra dalle 18:20 alle 18:50