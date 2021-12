Ordinamento Giudiziario, il Partito Socialista esprime soddisfazione per la riforma

Il nuovo ordinamento giudiziario è legge, il progetto di natura costituzionale è stato approvato nella giornata di venerdì con 43 voti a favore. Una riforma dell’ordinamento giudiziario che l’apposito gruppo di lavoro, ha elaborato con il compito di redigere una proposta di testo normativo complessivo di riforma, rispettoso degli standard europei e delle peculiarità dell’ordinamento sammarinese – Un percorso intrapreso con la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e con la Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali, che nelle rispettive sedi, hanno svolto osservazioni, poi esaminate sia dal Gruppo di lavoro che dalla Segreteria di Stato. Il Partito Socialista esprime soddisfazione non solo per questa importante riforma che da anni il nostro ordinamento attendeva – ma desidera anche sottolineare che la scelta istituzionale di aver affidato al Prof. Giovanni Canzio la guida del Tribunale della Repubblica di San Marino – è stata una scelta che oggi certifica stabilità ed organizzazione nella amministrazione della giustizia. Il Partito Socialista, ora guarda avanti, guarda la legge di bilancio che come recentemente analizzato in Direzione con la necessità di liberare risorse per la crescita e sviluppo, riduzione della spesa corrente e grande attenzione alle fasce più deboli della nostra comunità – guarda alle altre importanti riforme che dovranno essere affrontate con celerità e determinazione a partire dei primi mesi del prossimo anno.

c.s. Partito Socialista