Oriente e musica lirica. Artisti Giapponesi ospiti della Accademia Voci nel Montefeltro a Novafeltria (Rimini)

Il Montefeltro Festival 20° edizione prosegue con la terza parte dedicata al summer program ‘MICA Opera Training, Giappone’. Ieri sera, 21 agosto 2023, si è tenuto presso la Chiesa di San Francesco a San Marino Città, il primo di tre concerti programmati con questo gruppo di professionisti La splendida location della Chiesa di San Francesco, una delle innumerevoli sedi sparse per il mondo della Comunità Monastica Monache dell’Adorazione Eucaristica, ha fatto da cornice ad una serata di musica lirica, con repertorio sacro europeo. Numerosa la partecipazione di pubblico che è rimasto entusiasta del livello degli artisti che si sono cimentati nei brani sacri da Vivaldi a Brahms, da Rossini a Mozart e da un’inconsueto Saint-Saëns. Ancora una volta L’Accademia Lirica Voci nel Montefeltro stupisce per la qualità e la professionalità degli artisti che dall’oriente giungono a Novafeltria per perfezionare la pronuncia e la dizione per il bel canto italiano. “Siamo molto soddisfatti dell’interesse che ogni anno il Montefeltro Festival suscita negli appassionati e per coloro che si avvicinano per la prima volta al fantastico mondo del belcanto italiano. Quest’anno devo ringraziare il Console Onorario del Giappone a San Marino, Suor Gloria Riva Madre della comunità monastica Monache dell'Adorazione Eucaristica, e il Direttore Generale del Mica Opera Training-Giappone, Maestra Ryoko Takei che hanno reso possibile la realizzazione di questa splendida serata, chiosa il maestro Ubaldo Fabbri. Le emozioni si percepivano negli sguardi di un pubblico immobile e incantato dagli artisti e dalle loro performance. Questa è la cosa che più mi entusiasma; portare gli studenti stranieri ad un alto livello di pronuncia per la comprensibilità delle parole cantate ai fini dell’espressività. Questa è la missione della nostra Accademia. Sono particolarmente orgoglioso nell’apprendere che molte voci uscite dal nostro programma attualmente calcano i più prestigiosi teatri del mondo. Mi rallegra constatare che artisti del lontano estremo oriente, così apparentemente lontano dalla nostra cultura, siano riusciti, dopo aver assimilato lo stile e la corretta pronuncia, a commuovere gli ascoltatori italiani. La serata di ieri è stata un momento di dialogo a livello spirituale tra culture e tradizioni diverse. L’intensa introduzione di Suor Carola ha contribuito a preparare il pubblico a questo afflato spirituale. Tutti i presenti hanno voluto ringraziare personalmente gli artisti e gli organizzatori per un concerto che tutti hanno definito eccezionale”. Voci nel Montefeltro si conferma una eccellenza nel mondo della musica lirica riconosciuto come uno dei principali Festival a livello nazionale. La sua Accademia è fucìna di talenti. Sono stati prodotti 600 tra opere e concerti in oltre 50 città del centro Italia e Repubblica di San Marino a testimonianza di un consolidato livello di professionalità raggiunto. Altri due concerti in programma: Mercoledi 23 Agosto 2023 "Il vento del Giappone" presso il Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria, ore 21.00 Domenica 27 Agosto 2023 "Amore, Politica e Ostacoli" presso il Teatro Sociale di Novafeltria, ore 21.00

c.s. Voci nel Montefeltro Aps