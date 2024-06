Partito Socialista: Analisi dell'esito delle elezioni politiche

In data venerdì 14 Giugno, si è riunita la Segreteria del Partito Socialista per una analisi dell’esito delle elezioni politiche generali.

Il Presidente del Partito ha svolto un’ampia analisi rispetto alla consultazione elettorale del 9 Giugno scorso e sulla base della relazione svolta si è sviluppato un particolareggiato dibattito che ha posto in evidenza le seguenti considerazioni:

Il Partito Socialista di San Marino prende atto con rammarico del fatto che la voce dei Socialisti del P.S. non sarà in Consiglio Grande e Generale per la prossima Legislatura, nonostante il lavoro svolto nell’ultimo periodo, teso a rivitalizzare una organizzazione politica fortemente penalizzata dalla conduzione autolesionistica di coloro i quali ne erano, nel recente passato, al vertice;

Ai candidati Socialisti, inseriti nella Lista Libera/P.S., va il nostro incondizionato riconoscimento per averci messo generosamente faccia e cuore, esercizio che non a tutti gli aderenti è riuscito e, agli elettori, che comunque ci hanno appoggiato, va il nostro più sincero ringraziamento per l’attaccamento dimostrato alla fede Socialista.

L’esperienza condivisa con Libera è stata giudicata positiva, la coabitazione nella stessa lista è stata imperniata sull’onestà del rapporto, rivelatosi sempre rispettoso, leale e convinto. Anche se Il risultato complessivo ottenuto dalla Lista poteva essere superiore, in quanto ne aveva le potenzialità, riteniamo auspicabile che la collaborazione tra le due forze politiche possa avere seguito e sviluppo anche per il futuro.

La Segreteria del P.S. esprime comunque soddisfazione per aver portato alla competizione il proprio contributo di consensi, che hanno permesso alla Lista Libera-P.S. di raggiungere i seggi ottenuti, che la confermano quale seconda forza nel panorama politico sammarinese.

Il risultato della Coalizione Libera/P.S. – P.S.D.S., equivalente a 18 seggi è da considerarsi positivo ed è auspicabile che in sede di consultazioni per dare vita al nuovo Governo, la nostra Coalizione tenga fermi i punti qualificanti del programma che mirano alla discontinuità in alcuni settori della vita sociale ed economica del nostro Paese. Le forze più rappresentative della Repubblica hanno ora grosse responsabilità sulle spalle e devono essere in grado di garantire ai sammarinesi e al Paese, una prospettiva di adeguato sviluppo.

Comunicato stampa

Partito Socialista