Pirames International: Jack The Trick esce con "La mia infanzia"

JACK The TRICK " La mia Infanzia " Il singolo è stato presentato in anteprima al Maurizio Costanzo Show Jack The Trick, al secolo Giacomo Tassinari, ha 20 anni e una storia personale molto delicata, che ci racconta nella sua canzone "La mia infanzia". Un’autobiografia su base Hip-Hop/Trap con cui l’artista dimostra come la musica possa riuscire a liberarci da problemi e disturbi neurologici particolari. Si tratta della sindrome di Tourette, un disturbo che provoca tic motori e vocali,disturbo di cui hanno sofferto artisti famosi come Mozart, Oscar Peterson e Thelonious Monk nel jazz, ma anche Eminem e la Pop star Billie Eilish. “Mi piace pensare sia una sindrome quasi magica, creativa, che mi accomuna a così grandi artisti" racconta sorridendo Jack the Trick. Il suo nome d'arte nasce proprio dalla fusione della musica che ama –la trap - e dal disturbo che provocava i suoi tic. Fastidi ed insicurezze, oggi felicemente superate grazie all’amore della sua famiglia, alla grande passione e l'innato talento per la musica. "La mia infanzia"(etichetta Hi-QU Music/CNI e distribuzione digitale Cni Compagnia Nuove Indye/Pirames International) racconta come dall’età di 6 anni, quando la malattia si è palesata, sia stato difficile affrontare il mondo esterno. La canzone mette in luce la lotta contro il bullismo, che si approfitta dei più deboli e nel tempo stesso dimostra come sia possibile vincerla. Il videoclip ufficiale non è solo uno scorrere di fotografie di Jack bambino, ma è un tenero e affettuoso racconto, che accompagna la canzone e riflette la sua vita con una famiglia, che lo ha sempre accompagnato nella lotta con il mondo esterno, così insensibile e violento. "La mia Infanzia" è stato presentato in anteprima il 25 Aprile al Maurizio Costanzo Show, da sempre sensibile a questi argomenti sociali. Vladimir Luxuria, tra gli ospiti sul palco, ha sentitamente ringraziato Jack The Trick per avere presentato un brano con una tematica così delicata “Grazie per le parole di questa canzone perché Maurizio Costanzo si è occupato tante volte di bullismo e tu lo hai fatto con la musica – spiega Luxuria, ed aggiunge - Chiedo che anche nelle scuole lo facciano, perché è una brutta piaga quella del bullismo..” La mia infanzia è disponibile su tutti gli store digitali https://pirames.lnk.to/Lamiainfanzia Hi-QU Music/CNI Compagnia Nuove Indye Press Manager:Ida Guglielmotti

Hi-QU Music/CNI Compagnia Nuove Indye/Pirames International