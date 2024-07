Poste San Marino ad Asiago per il Premio Internazionale di Arte Filatelica

Domenica 21 luglio torna il Premio Internazionale Asiago di Arte Filatelica. L’evento, voluto dall’Amministrazione comunale, dal Circolo Filatelico e Numismatico Sette comuni e dall’Accademia Olimpica di Vicenza è giunto alla sua 54esima edizione e, come ormai da molti anni, sarà presente alla manifestazione anche Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica che avrà un proprio stand e predisporrà per l’occasione uno speciale annullo. L’annullo 2024 sarà dedicato al celebre Drago di Vaia, costruito con i rami raccolti dopo la tempesta del 2018, vandalizzato lo scorso anno e ricostruito da pochi mesi. Il bozzetto è opera di Marco Martalar, lo stesso artista che ha realizzato il Drago. Il Premio Internazionale Asiago di Arte Filatelica si terrà alla Sala dei Quadri del Municipio di Asiago alle 11.00 ed è a ingresso libero. Poste San Marino vi aspetta presso il proprio stand sabato 20 luglio dalle ore 9.00 alle 18.00 presso la Sala della Reggenza, in via Stazione 1 e domenica 21 presso la Sala dei Quadri del Municipio di Asiago dalle ore 10.00 alle 13.00.

cs Poste San Marino