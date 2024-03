Potenziato il punto prelievi di Montescudo-Montecolombo: dal 2 aprile operativo ogni martedì mattina, prenotazione su Cup, Farmacup e Cuptel

Una gradita sorpresa nell’uovo di Pasqua per i residenti nel territorio dell’alta Valle del Conca, in particolare per chi vive a Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio. Accogliendo una richiesta avanzata dagli amministratori locali in un incontro con il Direttore Generale, Tiziano Carradori, dal 2 aprile viene infatti potenziata l’operatività del punto prelievi gestito dall’Ausl della Romagna all’interno della Casa Residenza per Anziani “Sebastiano Fantini” di Montescudo (via Cà Fantino 1). Nell’ambulatorio posto al piano terra della struttura sanitaria i prelievi verranno effettuati a cadenza settimanale, ogni martedì mattina dalle ore 7.15 alle ore 8.15, raddoppiando dunque quella che era la disponibilità del punto prelievi dal momento della sua attivazione, avvenuta il 7 febbraio dello scorso anno. L'accesso al servizio sarà solo su prenotazione, effettuata tramite i tradizionali canali: Cup, Farmacup e Cuptel. I referti potranno essere ritirati, nella data indicata nel tagliandino di ritiro, in ciascun sportello Cup dell’Ausl della Romagna - Ambito di Rimini e in ogni farmacia convenzionata, oppure, per chi è in possesso del Fascicolo Sanitario Elettronico, saranno scaricabili direttamente on line. “Ringrazio il Direttore Generale dell’Ausl della Romagna, Tiziano Carradori, e il Direttore del Distretto di Riccione, Mirco Tamagnini, insieme ai loro collaboratori, per aver recepito le nostre istanze – dichiara il Sindaco di Montescudo-Monte Colombo, Gian Marco Casadei – e aver così raddoppiato l’operatività del punto prelievi nella Casa Residenza per Anziani Fantini del nostro Comune a poco più di un anno dalla sua attivazione. Si tratta di un servizio essenziale per la popolazione dell’area più periferica della Valconca, costituita dai comuni di Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio, che conta quasi 9.000 abitanti, con una componente significativa di persone anziane”. “L’aver portato a cadenza settimanale la possibilità di effettuare prelievi a Montescudo è un ulteriore passo concreto nel percorso di potenziamento e rafforzamento sul territorio dei servizi per i cittadini – sottolinea Mirco Tamagnini, Direttore del Distretto di Riccione – E nell’ottica di un’assistenza sempre più di prossimità cercheremo di verificare ulteriori possibilità di avvicinamento anche di altri servizi”.

cs Ausl Romagna