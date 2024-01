Presto San Marino sarà il set di un film

Due dei più celebri protagonisti della commedia italiana, l’attore comico Massimo Boldi e il regista Neri Parenti, hanno raggiunto oggi la Repubblica di San Marino per incontrare alcuni membri del Congresso di Stato. Boldi e Parenti, protagonisti delle più celebri produzioni cinematografiche comiche, accompagnati dall’autore Gianluca Bomprezzi e dai produttori Fabio Boldi e Federico Saraceni, hanno presentato un progetto cinematografico, che il Congresso di Stato ha avvallato e che sosterrà, per una produzione da tenersi sul territorio sammarinese. All’incontro hanno partecipato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato Fabio Righi oltre ai rappresentanti delle altre Segreterie di Stato che saranno coinvolte nell’iniziativa. Al termine dell’incontro, cui faranno seguito ulteriori riunioni esecutive e una prima bozza di sceneggiatura la delegazione è stata ricevuta in Udienza Privata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Da tempo sostengo che la Repubblica di San Marino possa ospitare produzioni cinematografiche che favoriscano la promozione e l’economia del territorio. Massimo Boldi, Neri Parenti, Gianluca Bomprezzi e la delegazione che abbiamo incontrato oggi ha un progetto serio che il Congresso di Stato si è impegnato a sostenere”. Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria): “Il settore delle produzioni cinematografiche offre interessanti opportunità di sviluppo economico. Molto interessante discutere delle grandi opportunità di questa industria sulle quali lavoreremo insieme per sviluppare anche le necessarie normative”. “La Repubblica di San Marino è il set cinematografico ideale per qualsiasi tipo di produzione, ne conosco le peculiarità da quando mi ci portava Little Tony e da quel tempo ne sono affascinato. Credo che il progetto presentato sia di alto livello, sono certo che presto ne vedremo gli sviluppi”.

