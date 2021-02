Prorogato Ti tengo per mano - Galleria Nazionale San Marino - 131 elaborati esposti - Azione e laboratorio!

Grande successo per l’iniziativa “Ti tengo per mano” promossa dalla Galleria Nazionale San Marino - Istituti Culturali, in collaborazione con il Museo MA*GA di Gallarate che ha invitato tutti i bambini sammarinesi a compiere un azione creativa, fotografarla ed inviarla alla Galleria dove sarebbe stata esposta sulle vetrate principali. Ad oggi, sono pervenute ben 131 fotografie di elaborati da alunni delle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie, poi diffuse sulla pagina Facebook della Galleria e visibili sulla vetrata centrale dell'entrata e sulle finestre dell'Archivio Performativo della Galleria Nazionale San Marino. L’iniziativa TI TENGO PER MANO, lanciata durante le Festività Natalizie, periodo altamente simbolico nel quale ora più che mai è necessario essere uniti, anche se distanti fisicamente, intende offrire una riflessione sul valore della condivisione e di come, un’operazione artistica, possa veicolare un forte messaggio, attraverso un’azione che da singola diventa collettiva. Si trattava di eseguire, seguendo le linee indicate, un’azione creativa utilizzando materiali semplici e facilmente reperibili (sacchetti di carta e carta regalo riciclata, una matita ed un paio di forbici) per realizzare dei “girotondi ideali composti da figure che si tengono per mano. L’obiettivo era decorare le finestre e l’entrata della Galleria Nazionale San Marino, le finestre della Città e delle case di ogni Castello del territorio, ma anche le finestre delle case dei sammarinesi all'estero, con il simbolo del “tenersi per mano” per unire la Comunità di San Marino nel periodo delle festività. Visto il gradimento dell’iniziativa, la Galleria Nazionale proseguirà nella pubblicazione dei lavori che vorranno continuare ad arrivare, prorogando il termine dell’iniziativa al 31 marzo prossimo. La Galleria Nazionale è aperta anche nei fine settimana dalle ore 9 alle ore 16.30, Vi aspettiamo!

c.s. Galleria Nazionale San Marino