Prosegue la promozione del sistema Paese e dei prodotti tipici a Vienna

Lo scorso 7 novembre, l'Ambasciata della Repubblica di San Marino in Austria e' stata invitata a presentare la Repubblica di San Marino, sotto il profilo della sua storia e delle sue Istituzioni, dell’economia e della cultura, presso l'antico ed esclusivo Club viennese "Rennverein" nello storico Palazzo Pallavicini del centro storico. Alla presenza di una cinquantina di persone fra membri del Club e del corpo diplomatico accreditato in Austria, è stato proprio il diplomatico accreditato a Vienna, l’Amb. Elena Molaroni, a presentare la Repubblica ed alcuni dei suoi rinomati prodotti alimentari ad un pubblico d'eccezione. In particolare, l’evento ha annoverato la partecipazione di numerosi membri dell'aristocratico Club viennese provenienti dal settore bancario, import/export, avvocati, proprietari di agenzie viaggio, produttori di vini, nonché il Nunzio Apostolico in Austria, Decano del corpo diplomatico, l'Ambasciatore italiano in Austria, ed altri Ambasciatori e rappresentanti di paesi amici o con cui San Marino ha stretto recentemente accordi commerciali. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime la propria soddisfazione su adempimenti che promuovono il sistema Paese attraverso la conoscenza di peculiarità e caratteri salienti e conferma il proprio costante impegno a valorizzare una diplomazia sempre più impegnata creare sinergie e collaborazioni bilaterali e multilaterali. Allo stesso modo, l’Ambasciata accreditata in Austria auspica di poter proseguire nel percorso di progressiva conoscenza attraverso eventi di tal rilievo.