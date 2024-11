PSD e Comites: uniti per riaffermare l'impegno verso i diritti dei cittadini italiani residenti a San Marino

Questa mattina, presso la sede del Partito dei Socialisti e dei Democratici a Murata, si è tenuto un incontro tra il PSD e il Comites San Marino, rappresentato per l'occasione dal suo Presidente, Alessandro Amadei. Ad accoglierlo, il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli, il Presidente Luca Lazzari, il Capogruppo Matteo Rossi e il consigliere Silvia Cecchetti. L'incontro, che si è svolto in un clima di grande collaborazione e rispetto reciproco, ha consentito di affrontare tematiche chiave del programma di governo della trentunesima legislatura, con particolare attenzione ai diritti dei cittadini italiani residenti a San Marino. Tra le priorità discusse, la revisione della normativa sulla cittadinanza, e in particolare l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine per i cittadini italiani che intendono naturalizzarsi sammarinesi. Questo passaggio è ormai considerato non più rinviabile e rappresenta un'aspirazione diffusa tra i cittadini. Il PSD, da sempre vicino alle istanze della comunità italiana a San Marino, ha dichiarato la volontà di portare avanti questa riforma, che rappresenta un importante passo verso un sistema di cittadinanza più equo e al passo coi tempi, per superare le anacronistiche barriere burocratiche e garantire ai cittadini italiani una piena integrazione all'interno del tessuto sociale e politico sammarinese, senza imporre rinunce alla propria identità.



c.s.

PSD

Comites San Marino