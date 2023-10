Psd su dimissioni Simoncini

Il Partito dei Socialisti e Democratici (PSD) intende comunicare la sua posizione in merito alle dimissioni del Consigliere Giacomo Simoncini e alla sentenza di primo grado per atti indecenti a lui imputata. Il PSD riconosce il principio fondamentale della presunzione di innocenza e il diritto di ogni individuo a un giusto processo. Al contempo il PSD considera le dimissioni di Simoncini come un passo necessario per salvaguardare la credibilità delle Istituzioni, ribadendo l'importanza di mantenere la fiducia dei cittadini nel sistema democratico. Esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza alla vittima. Ogni donna ha il diritto di sentirsi sicura e rispettata, sia nell'ambiente di lavoro che nella vita quotidiana. La difesa dei diritti delle donne e l'attenzione ai diritti civili sono pilastri imprescindibili dell’identità politica del PSD. Siamo profondamente consapevoli delle preoccupazioni suscitate da questo caso in relazione alla violenza di genere e all'abuso di autorità. Riaffermiamo il nostro impegno a promuovere una cultura di rispetto, trasparenza e responsabilità all'interno del panorama politico e istituzionale e riteniamo sia essenziale rafforzare ulteriormente i presidi di tutela delle donne. A tale scopo ci dichiariamo pronti a lavorare con tutte le forze politiche per garantire che ciò avvenga. Pur comprendendo gli stati d’animo legati ai risvolti personali e politici determinati da questa vicenda, non possiamo non manifestare preoccupazione per alcune reazioni alla sentenza, poiché rispettare il potere giudiziario e le sue decisioni è un dovere di ogni cittadino, ancor di più se si tratta di una figura pubblica. Il riequilibrio del potere giudiziario è stato uno degli obiettivi politici primari di questa legislatura, tali comportamenti potrebbero mettere in discussione quanto fin qui realizzato. In conclusione, il PSD tiene a riaffermare con fermezza il proprio impegno come partner di maggioranza e di governo e riconosce l'importanza di mantenere stabilità e coesione nella coalizione di Governo, soprattutto in vista degli impegni cruciali che aspettano il Paese, in primis la firma dell'accordo di associazione con l'UE. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la governabilità e la coesione tra le forze di maggioranza non possono e non devono prescindere dal rispetto delle regole, compresi i codici etici e le leggi che ogni esponente istituzionale è tenuto a sottoscrivere ed applicare. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni è un bene prezioso e irrinunciabile.

cs Partito dei Socialisti e dei Democratici