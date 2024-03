Quinta ed ultima giornata del progetto “I giovani vivono le Istituzioni”

Prosecuzione del ciclo di incontri con gli studenti, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, per vivere un’esperienza diretta della democrazia sammarinese

Si è conclusa questa mattina la serie di incontri con le Scuole Sammarinesi di ogni ordine e grado che la Reggenza ha promosso nell’ambito dell’iniziativa “I Giovani vivono le Istituzioni”.

I protagonisti di questa giornata conclusiva sono stati i giovanissimi alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, provenienti - nell’ordine - dai plessi di Fiorentino, Borgo Maggiore, Cailungo, Murata, Serravalle, Faetano, Dogana, San Marino, Chiesanuova, Acquaviva, Ca’ Ragni, Domagnano, Falciano e Montegiardino.

La Reggenza – con la presenza in Aula anche del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura - rivolgendo il proprio caloroso saluto a tutti i bambini e le bambine che si sono avvicendati nella Sala del Consiglio Grande e Generale nonché ai rispettivi insegnanti e Dirigenti scolastici presenti, ha rinnovato il proprio compiacimento per l’entusiasmo, la partecipazione, la curiosità con cui questa iniziativa è stata accolta da tutte le scuole, sin da quelle che ospitano i più piccoli alunni, e per il lavoro di preparazione e coinvolgimento su un tema fortemente sentito come quello della cittadinanza attiva.

Anche negli incontri odierni, ognuna delle classi dell’Infanzia, con propri bambini o bambine rappresentanti, ha formulato una serie di domande incentrate principalmente sull’Istituto e l’attività Reggenziale, sugli abiti indossati dai Capitani Reggenti, sui luoghi istituzionali e le “stanze” in cui la Reggenza esercita il proprio ruolo, sulle guardie che la accompagnano e finanche sulla vita quotidiana dei Reggenti.

Domande, tutte, che attestano la curiosità, la voglia di sapere, l’attenzione e soprattutto il forte attaccamento, unitamente all’ossequio, che già da piccoli i bambini e le bambine sanno manifestare nei confronti dell’Istituto Reggenziale, la Suprema Magistratura dello Stato. Ogni classe, ha poi voluto omaggiare i Capitani Reggenti con un piccolo dono, appositamente realizzato per l’occasione, che le LL.EE. hanno particolarmente gradito.

La Reggenza, a conclusione di questo incontro - che ha suggellato una settimana ricca di spunti e riflessioni sull’importanza di avvicinare i giovani alla vita istituzionale del Paese e di coinvolgerli sempre più attivamente perché possano diventarne in futuro protagonisti partecipi e cittadini consapevoli - ha rinnovato il proprio ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile l’organizzazione e la realizzazione di questa iniziativa. Un progetto, quello della cittadinanza attiva, che la Reggenza auspica possa avere seguito, anche in forme diversamente articolate, negli anni a venire.



