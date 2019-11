‘’R&D: la vera spina al fianco di Santi e del Comitato Esecutivo Ospedaliero”

L’agire di R&D, che ormai tutti sanno fungere da portavoce del disagio di molti cittadini presso le Istituzioni, si scontra quotidianamente con un paradosso che non avrebbe senso di esistere in un Paese civile: la stragrande maggioranza dei casi presi in carico dal Comitato, per essere avviati in un percorso di soluzione, richiedono che esso debba interfacciarsi attivamente soprattutto coi vertici dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Parrà strano, tuttavia proprio gli stessi Vertici mettono in campo tutta una serie di espedienti, taluni anche piuttosto grotteschi , allo scopo di rendere difficoltoso il ricevere il Comitato e sedersi allo stesso tavolo per trovare soluzioni ai disagi di cittadini che non hanno in precedenza trovato riscontri presso i servizi ISS. Questo atteggiamento dei vertici ISS merita di essere portato all’attenzione di tutti perché il Comitato Civico RED, che da tempo si distingue come il Comitato del Fare e non dell’Apparire, dovrebbe essere percepito dalle Istituzioni tutte quale vera e propria risorsa vitale, attiva, competente. In regola con lo Statuto , con la Vigenza e animato solo da senso civico e dignità. Ma RED non si lascia intimidire, e non demorde. La prova del nove sarà l’atteggiamento che ISS terrà lunedì prossimo, 18 novembre nei confronti di RED. RED, infatti, circa un mese fa ha preso in carico un caso complesso, delicato e dolorosissimo da una famiglia che ha sottoscritto regolare mandato al Comitato. La famiglia ancora ha chiesto ed ottenuto, in data 8 novembre. appuntamento presso i vertici ISS fissato, come detto, il 18 novembre prossimo venturo alle ore 11 Proprio ieri un membro della stessa ha ricevuto una telefonata piuttosto concitata da parte 1 dell’Ufficio Legale ISS che si è premurato di sapere se fosse presente all’incontro anche RED. Alla risposta affermativa il funzionario, a detta del famigliare, è sobbalzato “cambiando anche il tono della voce” accampando tutta una serie di farfuglianti pretesti per lasciare RED fuori dall’incontro. RED però si presenterà perché in regola formalmente e perché si avvantaggia dell’avvallo del legale della famiglia.

