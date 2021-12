Repubblica Futura: interpellanza sul Covid

I sottoscritti consiglieri

· vista la necessità di conoscere i dati relativi dell’emergenza Covid (contagiati, ricoverati, deceduti, ecc…) classificati con più specifiche rispetto a quelle normalmente divulgate durante le conferenze stampa o nei cruscotti giornalieri dell’Iss, al fine di comprendere appieno l’efficacia delle misure sanitarie poste in essere;

interrogano

il Governo per conoscere i seguenti dati (precisando che non interessano i nominativi delle persone, quindi non si possono richiamare problematiche legate al trattamento dei dati personali, richiedendosi soltanto i dati aggregati anonimi). In relazione all’andamento del contagio, relativamente al periodo dal 1° Settembre 2021 al momento della risposta a questa interrogazione:

1. il numero assoluto di persone contagiate;

2. come sottoinsieme del punto 1, il numero assoluto di persone contagiate vaccinate;

3. come sottoinsieme del punto 1, il numero assoluto di persone contagiate non vaccinate;

4. l’età media delle persone contagiate vaccinate;

5. l’età media delle persone contagiate non vaccinate;

6. l’incidenza del contagio (numero di contagiati ogni 100.000 abitanti) nelle persone vaccinate;

7. l’incidenza del contagio (numero di contagiati ogni 100.000 abitanti) nelle persone non vaccinate;

8. il numero assoluto di persone contagiate nel medesimo periodo del 2020;

In relazione all’andamento dei ricoveri ospedalieri ordinari, relativamente al periodo dal 1° Settembre 2021 al momento della risposta a questa interrogazione:

9. il numero assoluto di persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari;

10. come sottoinsieme del punto 9, il numero assoluto di persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari vaccinate;

11. come sottoinsieme del punto 9, il numero assoluto di persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari non vaccinate;

12. l’età media delle persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari vaccinate;

13. l’età media delle persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari non vaccinate;

14. l’incidenza del ricovero ospedalieri nei reparti ordinari (numero di ricoverati ogni 100.000 abitanti) nelle persone vaccinate;

15. l’incidenza del ricovero ospedaliero nei reparti ordinari (numero di ricoverati ogni 100.000 abitanti) nelle persone non vaccinate;

16. il numero assoluto di persone ricoverate nei reparti ordinari nel medesimo periodo del 2020;

In relazione all’andamento dei ricoveri in terapia intensiva, relativamente al periodo dal 1° Settembre 2021 al momento della risposta a questa interrogazione:

17. il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva;

18. come sottoinsieme del punto 17, il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva vaccinate;

19. come sottoinsieme del punto 17, il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva non vaccinate;

20. l’età media delle persone ricoverate in terapia intensiva vaccinate;

21. l’età media delle persone ricoverate in terapia intensiva non vaccinate;

22. l’incidenza del ricovero in terapia intensiva (numero di ricoverati ogni 100.000 abitanti) nelle persone vaccinate;

23. l’incidenza del ricovero in terapia intensiva (numero di ricoverati ogni 100.000 abitanti) nelle persone non vaccinate;

24. il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva nel medesimo periodo del 2020;

In relazione ai decessi, relativamente al periodo dal 1° Settembre 2021 al momento della risposta a questa interrogazione:

25. se i deceduti fossero vaccinati o non vaccinati, e se avessero altre patologie;

26. l’età media delle persone decedute. Si richiede, in relazione alle persone che hanno effettuato le terze dosi:

27. la percentuale di persone che hanno effettuato la terza dose, rapportata al totale delle persone che hanno fatto la terza dose, che sono state rispettivamente contagiate, ricoverate nei reparti ordinari o ricoverate in terapia intensiva.

Si richiede, infine, in relazione alle domande precedenti, di riempire la tabella allegata a questo file per una migliore facilità di lettura. è In tale tabella i vaccinati sono stati suddivisi fra chi ha fatto una sola dose, chi due, chi 3, e chi ha fatto la monodose dopo il contagio.

Si ritiene che questo tipo di tabelle dovrebbero essere costantemente divulgate con i dati aggregati in tale maniera per una maggiore facilità di comprensione delle dinamiche sanitarie. Si richiede inoltre, in relazione alla situazione delle persone che hanno già contratto il Covid e sono guarite, relativamente al periodo dal 1° Marzo 2020 ad oggi:

28. quante persone guarite dal Covid abbiano registrato una seconda positività, cioè quanti si siano nuovamente infettate;

29. se vi siano informazioni sull’incidenza del “ri-contagio” a livello italiano (calcolato quindi su numeri più grandi), vale a dire il tasso di ri-contagi ogni 100.000 abitanti. Si richiede, altresì, in relazione all’andamento delle vaccinazioni per fasce d’età:

30. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia con più di 85 anni;

31. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia 75-84 anni;

32. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia 65-74 anni;

33. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia 55-64 anni;

34. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia 45-54 anni;

35. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia 35-44 anni;

36. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia 25-35 anni;

37. la percentuale di soggetti non vaccinati, rapportati al totale delle persone vaccinabili per la specifica fascia d’età, nella fascia con meno di 25 anni.

Si richiede, infine, il numero di dosi vaccinali, rispettivamente Pfizer e Sputnik, a disposizione al momento della risposta alla presente interpellanza.

Si richiede risposta scritta.