Rete: "La nostra forza è l’impegno per il Paese"

Preferiamo essere protagonisti che spettatori, anche di fronte a un progetto complesso e non di facile accettabilità, come il DES. Proprio per questo RETE si è seduta al tavolo e ha lavorato intensamente con l’obiettivo di tirarne fuori il meglio possibile, nell’interesse del Paese. In pochi l’hanno fatto. IL DES, come tutte le cose, ha un dritto e un rovescio. Può essere un’opportunità di sviluppo importante, ma ci espone a rischi reputazionali. Continuiamo a studiare e a lavorare per il nostro Paese, mettendo al centro dell’agire il bene e gli interessi della Repubblica, e nient’altro. Lo abbiamo fatto con il DES e continueremo a farlo. Quando il Consiglio Direttivo di RETE ha detto no, è stata marcata una netta differenza di metodo e di contenuto rispetto agli altri partiti. Per questo il PdL è stato sospeso. Qui è il dato politico. La libertà di pensiero sottolinea come le diversità siano una risorsa fondamentale per chi, come noi, non guarda alla Repubblica in maniera dogmatica. Le diverse opinioni all’interno di RETE sono la risorsa più importante perché ciascuna di esse apporta un valore aggiunto al dibattito e alla sintesi finale. RETE ha sempre riconosciuto il diritto a tutti i Consiglieri di esprimere il proprio convincimento, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza. “Animus in consulendo liber” si legge sulle pareti della Sala Consiliare. Noi non lo dimentichiamo mai.

c.s. Movimento RETE