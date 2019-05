Rete-Mdsi: referendum, emendamenti costituzionali hanno impatto su pensiero comune e indirizzi politici futuri

Il quesito referendario sulla modifica della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini ha come fine l’aggiunta della dicitura “orientamenti sessuali” all'interno del primo paragrafo dell'articolo 4, il quale sancisce il principio di “eguaglianza formale e sostanziale” applicabile a tutti gli esseri umani. Per quanto questa implementazione alla carta costituzionale possa, di primo acchito, sembrare ininfluente o meramente di facciata, con il solo fine di volere apparire come avanguardistica nel panorama mondiale, questo è assolutamente errato. Gli emendamenti costituzionali, per loro natura, sono necessari per gettare le basi sulle quali modificare, nel lungo periodo, il tessuto legislativo e sociale di un paese: è difficile vederne subito i risultati, ma hanno un impatto sul pensiero comune e sugli indirizzi politici futuri. Tali basi verranno utilizzate come punto di partenza di un percorso molto più dettagliato, nel quale dovrà essere ridefinito e ristrutturato il concetto di “tutela delle persone” in modo inclusivo, eliminando le discriminazioni. Per “discriminazione basata sull'orientamento sessuale” si deve intendere l'insieme di stereotipi, rappresentazioni, pregiudizi emotivi e comportamenti orientati a determinare processi di esclusione, condanna, stigmatizzazione, allontanamento, negazione, violenza nei confronti di ciò che non è inquadrabile nei modelli dominanti delle preferenze sessuali. Questa riforma costituirebbe un ulteriore traguardo in tema di diritti umani che la Repubblica di San Marino può compiere a breve distanza da quello sulle unioni civili, aggiungendo una causa di non discriminazione basata sulla sfera affettiva. Raggiungeremmo, in questo modo, altri paesi come Svezia, Germania, Ecuador, isole Fiji e Sudafrica che hanno già orientato in tal senso i propri testi costituzionali. Siamo nati tutti uguali, ma non siamo trattati allo stesso modo e questo deve motivarci a combattere per ogni uomo, donna o bambino a prescindere dalla loro razza, religione, colore, credo e orientamento sessuale.

Movimento RETE Movimento Democratico San Marino Insieme