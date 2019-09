Rete si stacca da Mdsi

Il Movimento RETE comunica lo scioglimento della lista federata che componeva con Movimento Democratico San Marino Insieme. Come conseguenza di decisioni maturate nel corso dei mesi estivi, i due movimenti hanno stabilito di continuare autonomamente i rispettivi percorsi politici, quindi in liste separate e non più nella medesima coalizione, Democrazia in Movimento, alla quale Movimento Democratico terminerà di aderire. Il Movimento RETE ringrazia Movimento Democratico per gli anni di collaborazione e per le battaglie consiliari ed extra-consiliari condotte fianco a fianco. Rivolge inoltre i migliori auspici a Movimento Democratico per un soddisfacente risultato alle prossime elezioni politiche.

Movimento RETE