RF a Tenerife per l'incontro con l'Istituto dei Democratici Europei

Le delegate di Repubblica Futura Mara Valentini e Francesca Piergiovanni, hanno partecipato nei giorni scorsi all'Assemblea Generale dello IED (Institute of European Democrats) riunita alle Isole Canarie, in Spagna. L'assemblea è stata un'opportunità preziosa per affrontare questioni amministrative di rilievo e discutere i risultati delle recenti elezioni europee e le loro conseguenze per il continente. L'assemblea è stata aperta dalle parole ispirate di Fernando Clavijo Batlle, Presidente delle Isole Canarie. Erano inoltre presenti i rappresentanti delle organizzazioni di potenziali membri quali Ucraina, Portogallo e Albania, che hanno portato il loro rilevante contributo. L'assemblea ha voluto riaffermare l'impegno dei membri per una ricerca rigorosa e un processo decisionale informato, in particolare alla luce delle crescenti sfide come la migrazione, l'uso improprio della tecnologia, con un focus specifico sulla disinformazione; argomenti che saranno ulteriormente approfonditi nel prossimo evento di Venezia. Lo IED si caratterizza ancora una volta per il suo impegno nella promozione di una comunità collaborativa e lungimirante, dedicata a un futuro europeo libero e giusto.