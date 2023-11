RF: Cercasi re-visionari

Repubblica Futura presenta una campagna di comunicazione che, esaltando il valore del dibattito, invita tutti i cittadini ad esprimere opinioni e punti di vista offrendo opportunità di confronto sui temi fondanti del futuro in Repubblica. In questo modo saranno gli stessi cittadini ad essere sia co-autori che testimoni delle parole spese. Le forze politiche devono farsi carico di questo momento di cambiamento sociale, economico, demografico e ambientale facendo proposte forti, concrete e che guardino non solo a domani o dopodomani, ma ai prossimi anni.

Il Governo in 4 anni non è riuscito a fare nulla di tutto questo, RF intende proporsi come forza politica propositiva e capace di suggerire soluzioni efficaci ai problemi col contributo della cittadinanza e dei suoi suggerimenti per consentire alla Repubblica di mantenere e rafforzare in un mondo globalizzato la sua identità di Stato sovrano che dialoga col mondo e nel mondo. In questo complesso momento storico Repubblica Futura sente il dovere di dialogare con la cittadinanza e condividere le proprie “Visioni”.

Modificabili, riscrivibili e condivisibili con tutti i ReVisionari possibili affinché diventino patrimonio e obiettivo comune. Ogni Visione ha un suo punto di vista, una personale prospettiva, ma è possibile trovare un’immagine unica, una sintesi che possa tener conto degli estremi per trovare un “focus”. Oggi il visionario è il creativo per eccellenza, è colui che riesce ad avere un punto di vista straordinario e spesso risolutivo su problemi complessi. Immaginare è la base necessaria per chi intende innovare ed evolvere anticipando il futuro.

Per noi di RF è anche un modo per gratificare i possibili collaboratori, per rendere loro l’importanza che meritano e coinvolgerli nel dibattito. Le nostre proposte saranno disponibili ogni giorno sui giornali e sui nostri canali facebook (https://www.facebook.com/RepubblicaFutura) e Instagram (repubblicafutura). Qual'è la tua Visione? Condividila con noi via mail a info@repubblicafutura.sm o su whatsapp al 335-7339657.