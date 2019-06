Rf: la lettera di dimissioni di Matteo Fiorini

Agli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Nicola Selva S.E. Michele Muratori Oggetto: dimissioni da Consigliere Eccellenze, con la presente sono a rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di Consigliere. Purtroppo Eccellenze, ritengo che da troppo tempo la politica, che ho intrapreso con passione e sincero impegno da dieci anni, abbia perso di vista un valore fondamentale: il dialogo, il rispetto delle persone e la capacità di misurarsi sulle idee e non sulla demonizzazione degli avversari. L’ultimo episodio, che mi ha visto protagonista mio malgrado, ha travalicato ogni limite della mia personale idea di dignità, prima personale e poi politica. Davanti alla Reggenza, in un contesto istituzionale con tutti i rappresentanti consiliari, sono stato aggredito con violenza inaudita, solo per aver espresso, con l’unico modo in cui sono capace, ovvero educatamente, la mia personale opinione. Quello che mi fa desistere è la certezza che questa deriva sia ad oggi non sufficientemente contrastata, forse nemmeno individuata, o, peggio ancora, assecondata per mero calcolo opportunistico. Momenti di ira sono umani, tensioni pure, divergenze forti anche. Quello a cui i Capigruppo e le Loro Eccellenze hanno assistito va molto oltre: è la mancanza di rispetto per qualsiasi regola democratica e civile. Quello che più mi addolora è l’impotenza con cui le Loro Eccellenze hanno assistito a questo episodio, ma soprattutto come gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza non siano stati capaci di prendere una forte e ferma posizione di censura, derubricando l’episodio a un semplice “sopra le righe” rispetto le regole del gioco. Non è più accettabile, non almeno da parte mia. So che la cittadinanza, che rappresento nel mio ruolo, non potrà capire questa mia scelta, e la potrà leggere come debolezza personale. Ma al tempo stesso credo di non potere, ma ancora di più, di non volere più giocare con queste regole. Porgo alle Loro Eccellenze i miei più deferenti ossequi.

Matteo Fiorini

La lettera di dimissioni di Matteo Fiorini riassume il grave episodio accaduto ieri in Ufficio di Presidenza quando il consigliere Roberto Ciavatta di Rete, già noto per alcuni provvedimenti giudiziari a suo carico che comprendono atti di violenza e minacce, si è prodotto in una sequela di insulti degni della peggiore bettola piuttosto che di una sede istituzionale presieduta dalla Reggenza. Il Gruppo Consiliare di Repubblica Futura esprime solidarietà e vicinanza a Matteo Fiorini e condanna gli atteggiamenti squadristici di cui, ancora una volta, il Ciavatta si è reso protagonista, con la tacita adesione di tutti i rappresentanti dell’opposizione che, per stoltezza e ignavia, non hanno in alcun modo preso le distanze dal responsabile, insieme a Rete, della deriva politico-istituzionale di questi ultimi anni.

Repubblica Futura