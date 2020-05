Rimini, Capogruppo Lega Pecci: "Pensare a Fase3 ma Governo, Regione e Anci sono ancora alla Fase1"

Sindaco e assessori di Rimini fanno il verso all'opposizione lamentando i provvedimenti del Governo e della Regione fingendo di non essere loro responsabili di quelle decisioni. Comprendiamo le difficoltà di bilancio del comune di Rimini, del quale abbiamo più volte denunciato la fragilità dei conti locali, ma oggi occorrono misure straordinarie, extra bilancio ed il Sindaco deve farsi carico del problema assumendosi tutte le responsabilità. Non si può sempre "scaricare" le responsabilità dei ritardi sugli altri. L'amministrazione comunale così come è stata in ritardo nel sollecitare le misure sanitarie per la Fase1 ora è in ritardo sulla Fase2 dato che la stagione estiva dovrebbe essere già avviata. C'è bisogno di decisioni veloci perché gli imprenditori turistici hanno bisogno di "aprire" le loro attività . Il Presidente della Regione fa un gran parlare di stagione turistica, di PIL regionale, di investimento nella promozione, ma ciò è inutile se non comunica quando le attività potranno aprire e come aprire. L'ultima ordinanza regionale evidenzia la confusione di idee di Bonaccini e di Gnassi (uno Presidente della Regione e l'altro Presidente di Anci), parchi liberi, spiagge chiuse. Perché? Come ho detto in Commissione pochi giorni fa le categorie sono in ginocchio e dalla regione arrivano i proclami di stanziamenti finanziari per i prossimi tre anni, ma questi stanziamenti, se letti con attenzione, riguardano il piano triennale degli investimenti e non risorse aggiuntive. Gli imprenditori hanno bisogno di "soldi" subito, di sapere come e quando ripartire e con quali protocolli. Da tre settimane la Lega sollecita i protocolli, ma dalla regione v'è il silenzio assoluto. Intanto le bollette e gli affitti scadono mentre i contributi non arrivano. Ora sarebbe il momento di pensare alla "Fase3", invece Governo, Regione e Anci sono ancora alla Fase1. Campa cavallo .....

c.s. Marzio Pecci Capogruppo della Lega in Consiglio comunale RN