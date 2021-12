Le aziende di trasporto su gomma “Bonelli Bus” e “Fratelli Benedettini Spa” comunicano che le corse quotidiane della linea internazionale “Rimini – San Marino” non saranno attive per tutta la giornata di sabato 25 dicembre p.v. . “Bonelli Bus” e “Fratelli Benedettini Spa” invitano i passeggeri a seguire sui rispettivi siti e pagine social, relativamente agli orari adottati o per eventuali informazioni sul servizio.

c.s. “Bonelli Bus” e “Fratelli Benedettini SpA”