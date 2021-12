Rinnovo cariche Arga, Lisa Bellocchi confermata alla Presidenza. Il sammarinese Matteo Sèlleri eletto vice Presidente

Nell'assemblea elettiva che si è tenuta ieri a Riccione presso l'Hotel Corallo, Arga Interregionale , l’Associazione della stampa agroalimentare ed ambientale [che comprende le Arga regionali di Emilia Romagna, Marche, Umbria e da ieri, a seguito della modifica dello statuto associativo ,ufficialmente anche la Repubblica di San Marino], ha rinnovato con voto unanime il proprio consiglio direttivo ed ha poi provveduto alle nomine dei vertici associativi. Lisa Bellocchi, presidente uscente di Arga Interregionale nonché presidente in carica di Enaj (European network of agricultural journalists), è stata confermata per il nuovo mandato, che si concluderà alla fine del 2025. Due conferme e due novità tra i vice presidenti, espressione delle singole realtà regionali aderenti all'associazione interregionale. Le conferme alla vice presidenza sono quelle di Luana Spernanzoni in rappresentanza delle Marche e di Simona Maggi per l'Umbria, mentre le novità riguardano l'Emilia Romagna, per la quale è stato eletto Andrea Guolo, e la Repubblica di San Marino che verrà rappresentata in tale veste nel direttivo dal sammarinese Matteo Sélleri. Alla guida della segreteria è stata eletta Maria Passalacqua. Confermato, nell'incarico di tesoriere, Alessandro Maresca. Completano il board di Arga i giornalisti Tiziano Argazzi, Maria Luigia Casalengo e Roberto Zalambani [presidente nazionale Unaga (1), l'unione delle Arga]. Il Consiglio direttivo ha inoltre nominato Emilio Bonavita alla presidenza del Comitato tecnico scientifico [organo consultivo e propositivo di Arga]. “Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato oggi confermandomi alla presidenza di Arga Interregionale. Sono tempi difficili per la nostra professione ma, come ha affermato il presidente di Aser Matteo Naccari intervenendo in assemblea: la gente apprezza e paga l'informazione di qualità, che è il frutto di una competenza acquisita nei settori di specializzazione” ha commentato la presidente Bellocchi. Per i giornalisti sammarinesi un riconoscimento di prima grandezza con la vice presidenza ricoperta da Matteo Sèlleri, così ai vertici della più importante ARGA a livello italiano. Nel suo intervento Sèlleri ha ricordato “l’attività fin qui svolta in territorio sammarinese quali l’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per l’Ordine dell’Emilia Romagna, il contributo alla nascita ed all’attività dell’Università Contadina di Serravalle, la collaborazione con lo scrittore Graziano Pozzetto per la pubblicazione del libro “La cucina, i sapori ed i vini della Repubblica di San Marino”, la corrispondenza con testate italiane per la comunicazione e migliore conoscenza della realtà sammarinese. Ora grazie al rapporto diretto con la Presidenza europea – ha concluso Sèlleri - anche San Marino potrà accelerare i tempi sia per la discussione di temi del settore e, come ha ricordato il presidente UNAGA, per riaffermare il ruolo centrale della stampa specializzata nel promuovere un'informazione competente ed eticamente orientata” . All'Assemblea di Arga Interregionale sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore al Bilancio del Comune di Riccione, Luigi Santi, la vice presidente della Camera di Commercio della Romagna, Annalisa Raduano, e il presidente del Consorzio Piadina Romagnola Igp Alfio Biagini.

c.s. Arga San Marino