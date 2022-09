San Marino a Terra Madre, salone del gusto di Slow Food

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti ed il presidente del Consorzio Terra di San Marino dott.ssa Aida Maria Adele Selva hanno partecipato questa mattina all’inaugurazione e al convegno di apertura di Terra Madre – Salone del Gusto, l’evento dedicato al mondo del cibo, dell’agricoltura e della sostenibilità in ambito enogastronomico organizzato a Torino da Slow Food. La Cerimonia d’Apertura si è tenuta alla presenza del fondatore di Slow Food Carlo Petrini, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo. A margine dell’evento il Segretario di Stato Stefano Canti ha avuto l’opportunità di allacciare relazioni istituzionali e condividere progettualità nell’ambito dei settori legati all’ambiente e all’agricoltura con autorità italiane e internazionali. Proficuo l’incontro con il Ministro dell’agricoltura dell’Albania Frida Krifca e il momento di saluto con il Commissario Europeo per l’economia Paolo Gentiloni. Inoltre il Presidente slow food Carlo Petrini ha visitato lo stand della Repubblica di San Marino esprimendo compiacimento per la partecipazione del Paese alla manifestazione. La Repubblica di San Marino è presente con le eccellenze del territorio a Terra Madre che espone all’interno dello stand realizzato in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino.