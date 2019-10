San Marino capitale dei matrimoni con “Master Wedding Planner” di San Marino

È il momento più bello della vita e organizzare una festa di matrimonio è ormai diventata una vera e propria forma d’arte e comunicazione. Si può costruire un evento intimo e per poche persone, così come una cerimonia per decine di invitati, ma quello che fa sempre la differenza è il lavoro comune di diverse tipologie di professionisti: floral e event designer, stilisti, make up artist, chef, cake designer, fotografi . Sono loro a miscelare in un’unica ricetta gli ingredienti di una festa indimenticabile e il Wedding Planner se altamente specializzato e’ il coordinatore di queste figure. “San Marino è un luogo straordinario, per paesaggio, storia e arte, dove celebrare l’unione tra due persone. Per questo, scelgono sempre più turisti italiani e stranieri – spiega Mara Verbena di “Fior di Verbena”,– è nata da questa constatazione la scelta di creare un corso master di specializzazione, ospitato nelle sale di Palazzo Graziani da lunedì 7 a giovedì 10 ottobre, per chi opera in questo settore. Scelta premiata da adesioni arrivate da tutti Italia di aspiranti wedding planner e fioristi che vogliono ampliare le loro conoscenze . Con la grande esperienza di Patrizia Di Braida Floral ed Event Designer che da anni organizza Master in Matrimoni e insegnante e presidente della Bloom’s Accademy, la collaborazione di Mara Verbena imprenditrice sammarinese , la consulenza di Alessandra Mussoni per gli abiti da Sposa e approfondimenti su trucco e make up curati da Marisa Lividini. A spiegare importanza e modi delle immagini durante matrimonio ci ha pensato, invece, il fotografo Fabio Benedetti, mentre la event planner Sabrina Coltri ha illustrato importanza organizzazione e tempistiche organizzative di una cerimonia. Per la tavola spazio al migliore chef sammarinese, lo stellato Michelin Luigi Sartini, seguito poi dalla cake designer Maria Massagrande Special Guest del Master è Paolo Nassi, fondatore e presidente dal 1987, della Regency Weddings Italy che dal 1995 diventa anche Regency San Marino srl con 4 sedi in 4 differenti continenti e uno staff di 21 wedding planner di 9 diverse nazionalità realizza matrimoni da sogno per personalità come : Leonardo Di Caprio, Tom Cruise, calciatori famosissimi, politici Statunitensi Inglesi, russi di rilevanza Mondiale. Il Master Wedding planner si è concluso con una cena di gala menù curato da Luigi Sartini con un trionfante allestimento che ha visto l’utilizzo di fiori provenienti da tutti i mercati italiani come quello di Sanremo con la cooperativa Tre Ponti , Viareggio con Florexport, Napoli con la cooperativa Flora Pomei e dall’estero con l’importatore italiano per eccellenza Barile Flowers che fa arrivare in Italia fiori da tutto il mondo e naturalmente il tocco olandese con l’azienda Barendsen . Alla ditta Bellini invece per la scelta di tutti i materiali di decorazione perche’ un tavolo imperiale veramente speciale necessita di tanti elementi. La serata che ha visto la partecipazione del Segretario di Stato al Turismo Augusto Michelotti e L’ambasciatore d’Italia Guido Cerboni e terminata con la consegna dei diplomi a tutti partecipanti con l’auspicio di una sempre maggiore crescita del mondo Wedding legata alla nostra Repubblica.