San Marino Goodbye, il liscio torna protagonista

Presentata questa mattina in Conferenza Stampa l’edizione 2024 di San Marino Goodbye, il Festival dedicato al mondo della musica folk e del liscio, giunto alla quinta edizione, che si terrà mercoledì 10 luglio al Campo Bruno Reffi di San Marino. L’evento, voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo per tenere vivo il legame della Repubblica con la tradizione romagnola, punta a garantire agli appassionati del genere una serata unica durante la quale Mirko Casadei, ultimo erede della stirpe di Secondo e Raoul, si esibisce con la sua “big band” di 14 elementi in un percorso fatto di storia ed evoluzione del liscio romagnolo. L’edizione 2024 di “San Marino Goodbye” è dedicata ai 70 anni dalla pubblicazione di Romagna Mia. “Mirko Casadei garantisce futuro al liscio trasportandolo sapientemente negli anni -ha detto Federico Pedini Amati- e noi siamo davvero lieti di poter organizzare questo evento insieme a lui. Ogni anno cerchiamo qualcosa di nuovo e una dedica speciale, questa edizione sarà dedicata ai 70 anni di Romagna Mia che è un vero e proprio inno del nostro territorio. Se è vero che non siamo italiani e nemmeno romagnoli geograficamente -ha proseguito Pedini Amati- non possiamo dire di non esserlo culturalmente”. “Celebriamo molto volentieri i 70 anni di Romagna Mia a San Marino -ha spiegato Mirko Casadei- questa terra ha sempre avuto un legame forte con la nostra famiglia a partire dalla canzone che da il nome a questo festival e che fu la prima scritta da mio padre Raoul per l’orchestra dello zio Secondo. Torno sempre con piacere a suonare sul Titano, mi sento a casa. Tornando a Romagna Mia -ha concluso Mirko Casadei- mi piace ricordare che è tornata in auge come canzone celebrativa della resilienza romagnola dopo l’alluvione e che anche il Presidente Mattarella l’ha citata nel suo discorso di fine anno. I romagnoli sono così, anche nel momento peggiore della loro storia hanno pensato bene di mettersi a cantare!” L’appuntamento con “San Marino Goodbye Festival” è per le 21 di mercoledì 10 luglio a Campo Bruno Reffi, nel Centro Storico della Repubblica di San Marino. Ingresso Gratuito.