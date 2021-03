San Marino ricorda i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

In occasione dell’anniversario dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, l’Associazione Dante Alighieri di San Marino, in collaborazione con la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e con la Scuola Secondaria Superiore, ha promosso, forte della partecipazione della Prof.ssa Lucia Crescentini e della classe terza del Liceo Classico, l’adesione della nostra Repubblica a “WORLDWIDE KISSES | BACI DAL MONDO - Tributo a Dante e a Francesca da Rimini”, un flash-mob planetario ideato e curato da Ferruccio Farina, alla guida del Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini. Cinque continenti, ventuno università, diciotto lingue, trenta docenti universitari e cento giovani di ogni etnia, tutti insieme l’8 marzo 2021 per celebrare Dante e la Commedia attraverso il suo personaggio più amato e celebrato: Francesca da Rimini. Un evento che dà avvio alle celebrazioni previste nel corso dell'anno in tutto il mondo per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 'Baci dal mondo | Worldwide kisses” sarà un tributo corale a Dante e a Francesca, testimonianza dell’universalità del Poeta e dei valori positivi rappresentati dalla sua creatura più amata, che verranno celebrati in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Saranno impegnati in un abbraccio ecumenico studenti e insegnanti da Adelaide a Siena, da Parigi a San Paolo, da Quito a Ekaterinburg, da Friburgo a Buenos Aires, da Ravenna a Shanghai, da Rimini a New York, da Barcellona a Los Angeles, da Gottinga a Toronto, che reciteranno, animeranno e commenteranno nella lingua del loro paese il V canto dell’Inferno con i versi più celebri al mondo dedicati alla passione e al bacio. Tutti uniti, oltre ogni barriera e confine, da un unico forte entusiasmo per la poesia, per la bellezza, per l’amore e per la libertà. Valori che trovano nella creatura dantesca e nel suo mito di eroina d’amore, che ha invaso l’Europa e l’America tra Otto e Novecento, una delle massime espressioni letterarie della cultura dell’Occidente. Lunedì, infatti, numerosi studenti e insegnanti dal globo si collegheranno live streaming, dalle 9:30 alle 18:30, per recitare e animare i versi di Francesca da Rimini del V Canto dell’Inferno, tradotti nella loro lingua. La voce e i volti di questi giovani cinesi, indiani, australiani, africani, americani, europei, italiani e sammarinesi valgono più di tante parole. Non li hanno fermati la pandemia, le Università serrate, i collegamenti internet, i fusi orari e le mille complicazioni dovute a distanze di migliaia e migliaia di chilometri. Anche l’antica Repubblica di San Marino prenderà parte, orgogliosamente, a questo importante evento celebrativo di portata globale. Alle dieci toccherà ai nostri studenti recitare le celebri terzine dantesche, che raccontano una delle storie d’amore e morte più note della letteratura di ogni tempo. Li accompagnerà al pianoforte Marco Ercolani, studente della quinta B del Liceo economico. A presentare la performance sarà l’insegnante di Greco e Latino, Lucia Crescentini: i versi di Dante, infatti, saranno recitati in lingua latina dalla traduzione della Commedia fatta da Giovanni Bertoldi, nato nel 1416. Ciò rende ancora più significativa e preziosa la partecipazione della nostra piccola Repubblica, che può appunto vantare la prima traduzione in latino, realizzata dal vescovo e teologo serravallese Johannes Bertholdus in soli cinque mesi, in seguito alla richiesta a lui pervenuta da alcuni ecclesiastici inglesi al Concilio di Costanza. Sarà davvero emozionante ascoltare i versi danteschi recitati dai nostri giovani e promettenti studenti. Ancora di più se pensiamo che la Repubblica sarà l’unico stato a proporre il celebre “Amor, ch’a nullo amato amar perdona” (anzi “Amor, qui nullo amato parcit”) in una lingua “storica”, da alcuni erroneamente ritenuta “morta”, ma in realtà ancora viva e capace di veicolare bellezza e umanità inesauribili a chi ne ritiene lo studio sorpassato o anacronistico. La partecipazione a questo evento avrà davvero una connotazione tutta sammarinese, potendosi avvalere anche di una location eccezionale: la Sala del Consiglio Grande e Generale, la cui solenne immagine verrà trasmessa a livello planetario. La parte tecnica sarà curata da San Marino Rtv.

