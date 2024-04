Si è spento martedì 9 aprile, Davide Ercolani di Falciano, a 92 anni. Un punto di riferimento per la sua famiglia, le 4 figlie, i generi, i nipoti, i pronipoti. Un punto di riferimento anche per la sua comunità. Per questo la famiglia Ercolani ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno rivolto in questi giorni un pensiero di affetto e stima in sua memoria, grata per la vicinanza e la sincera amicizia di cui è stata circondata.