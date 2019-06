Scuola Secondaria Superiore: competenze di cittadinanza e skills professionali

Si è concluso venerdì 7 giugno u.s. il progetto scuola-lavoro delle classi quarte del Liceo Economico Aziendale, che ha visto gli studenti coinvolti in prima persona nella funzione amministrativa di aziende manifatturiere, commerciali, bancarie e di servizio del territorio, una esperienza che si aggiunge a quelle svoltesi negli studi professionali legali e commerciali nel mese di gennaio e negli uffici della Pubblica Amministrazione ai primi di marzo. Grazie alla collaborazione delle aziende, delle associazioni di categoria e dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico, i ragazzi hanno potuto constatare come gli obiettivi del miglioramento della qualità di prodotti e servizi, la produttività e l’ottimizzazione dei processi produttivi e distributivi, la customer care, il rispetto dell’ambiente e l’esternalizzazione siano i punti di forza dei settori secondario e terziario della Repubblica, ma allo stesso tempo hanno apprezzato il valore formativo dell’esperienza, rivalutando l’importanza di qualità come la puntualità, l’ordine e la correttezza nel dare una risposta tempestiva alle complesse problematiche aziendali. Ogni studente ha affrontato i dodici giorni di internship aziendale approfondendo le proprie conoscenze in ambito economico-giuridico e collaborando in modo proficuo nell’ambito della contabilità, della logistica, del marketing ed in ambiente multilingue, confrontandosi con argomenti già noti a livello teorico ma con un approccio diverso ad alcuni aspetti aziendali. Qualcuno è stato positivamente sorpreso dal cambiamento dei ritmi rispetto alla routine scolastica, affaticato dall’orario lavorativo full-time, appagato dalla fiducia di cui si è visto destinatario e dall’ambiente lavorativo stimolante o gratificato dall’aver eseguito compiti realmente utili alla azienda. “Il mio obiettivo per questo progetto era avere un’anticipazione di quello che sarà il mondo del lavoro, di capire come funziona realmente un’impresa e cercare anche di chiarirmi le idee su ciò che mi piacerebbe fare in futuro. Penso che alla fine di queste due settimane quasi tutti i miei obiettivi siano stati raggiunti. Mi sono trovata molto bene con le persone conosciute e abbastanza bene con il lavoro svolto. La ritengo un’esperienza utile, che mi ha fatto aprire un po’ di più gli occhi su ciò che mi aspetterà in futuro e ringrazio chi l’ha resa possibile.” Così sintetizza la sua esperienza la nostra allieva Sara e la Scuola Secondaria Superiore si unisce a lei nel ringraziare le aziende e gli operatori economici che collaborano da anni con il Liceo Economico Aziendale per l’arricchimento della sua offerta formativa.

Comunicato stampa

Scuola Secondaria Superiore