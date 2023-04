SdS Esteri: celebrazioni in occasione del 15esimo anniversario delle relazioni tra San Marino e Messico

È stato ricevuto in mattinata a Palazzo Begni l’Ambasciatore del Messico presso la Repubblica di San Marino, S.E. Carlos García de Alba, accompagnato dal Console Onorario del Messico a San Marino, Mara Verbena, in occasione della celebrazione del 15° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Stati. Nel corso dell’articolato colloquio sono state ripercorse le tappe salienti del rapporto bilaterale e prospettate le iniziative da svilupparsi per il progressivo rafforzamento della collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale. “Sono particolarmente soddisfatto per l’effettivo rilancio delle relazioni bilaterali – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – che anche attraverso la celebrazione del loro quindicesimo anniversario, viene confermato e condiviso con la delegazione messicana. La celebrazione consente di offrire un ulteriore e vigoroso impulso ad un rapporto in crescita, attraverso la comune individuazione delle aree più significative in cui concentrare la nostra attività; penso al settore della cultura, dell'università, dell'imprenditoria e del turismo e penso anche al settore multilaterale, che ci vede comunemente impegnati nell'affrontare le sfide globali. La visita che effettuerò in Messico a fine maggio, la prima visita ufficiale in questo Paese del nord America con grandi potenzialità, sarà l'occasione per firmare un'importante intesa bilaterale e per sviluppare con le Autorità istituzionali messicane un percorso che promuova le peculiarità di entrambi e favorisca investimenti e scambi utili alla crescita economica”. Al confronto bilaterale ha fatto seguito la presentazione, da parte del Console Onorario Verbena, sotto forma di vero e proprio “battesimo”, di un fiore appositamente dedicato alla celebrazione e denominato “Libertas Mexican Dalia” che è stato piantumato nel pomeriggio in Piazza delle Nazioni Unite a San Marino Città. All’incontro a Palazzo Begni è seguito un colloquio con il Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi, e la successiva Udienza privata, concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, a significare l’attenzione delle più alte Istituzioni sammarinesi verso un rapporto bilaterale eccellente, che si è progressivamente arricchito di contenuti e di concreti reciproci risultati. Significative le parole con cui l’Ambasciatore García de Alba ha definito le ottime relazioni vigenti: "il rapporto diplomatico tra Messico e San Marino è recente. Ha compiuto 15 anni lo scorso 11 febbraio. Ma è una relazione che ha un grande potenziale. La prossima visita in Messico del Ministro Luca Beccari, la prima visita di un Alto Funzionario sanmarinese nel nostro Paese, contribuirà decisamente a far esplodere questo grande potenziale". Nel pomeriggio la delegazione messicana è stata ricevuta dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, per una presentazione turistica del Messico rivolta ai tour operator e agenzie di viaggio sammarinesi. L’intensa giornata celebrativa si è poi conclusa nel pomeriggio, alle ore 16:30 presso il Piazzale delle Nazioni Unite di San Marino Città, alla presenza del Capitano di Castello della Città di San Marino, Tomaso Rossini, con l’inaugurazione dell’opera artistica “Orsobrije”, realizzata da Ricardo Macías e dedicata all’importante anniversario. Tale opera, donata dalle Autorità messicane e con il generoso contributo dell’azienda sammarinese PromoPharma S.p.A, raffigura un simbolo totemico particolarmente conosciuto in Messico che rientra nella sentita tradizione mitologica del Paese nord americano, con richiami alla rievocazione leggendaria della Repubblica di San Marino. L’installazione dell’opera artistica è avvenuta di fianco al fiore dedicato al rapporto bilaterale. A tal riguardo, il Console onorario Verbena, anche nella veste di apprezzata floricultrice, ha dichiarato che Libertas Mexican Dalia “è un nuovo ibrido di dalia, fiore simbolo del Messico ed emblema di bellezza, di pace e di amicizia, creato grazie all’aiuto dei floricoltori Sentier e quella di Vigorplant. Rimarrà per sempre testimonianza del legame tra le nostre due Nazioni”.

cs SdS Esteri